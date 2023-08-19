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10元吃35菜暴紅 合肥攤主累到關門 「放暑假」休息半月

中國新聞組／北京19日電
爆火的十元快餐攤，人們四面八方趕來。（取材自大皖新聞）
爆火的十元快餐攤，人們四面八方趕來。（取材自大皖新聞）

安徽合肥1家「10元快餐」路邊攤暴紅，原先只供餐附近工地工人，如今被一波波湧入的網紅、市民擠爆，現場亂到視頻主播、居民自發幫忙維持秩序；攤主陳立炳、王榮亞夫婦累翻了，火了兩天就決定「閉門謝客」。「連續四天每晚只能睡1小時，我們現在壓力太大了，實在做不出這麼多菜，只有先休息半個月」。

影音來源：YouTube

大皖新聞報導，「10元快餐」價錢便宜卻能吃到35樣菜，包括烤鴨、白斬雞、冬瓜排骨湯、蝦米炒毛豆、里脊肉、蛋餃等「硬菜」，不夠可以免費續；隨著熱度的增加，連日來，每天有幾百人等著夫妻倆開飯。，附近工棚的工人表示，「附近建築工地多，工人多，還有人專門開著車從外地來吃。」

據報導，11點多還未開攤，現場已經有網紅和慕名而來的食客在等待了。「以前最火時也就坐滿，不像現在這樣…這兩天人太多，他倆也忙不過來。」食客劉先生等人說。報導指出，突然間爆火，關注10元盒飯攤的熊先生、馬先生等視頻主播，以及附近的愛心居民王吉等人，也組織起來為快餐攤當志願者，「拉繩子，不讓人亂插隊，打牌子讓農民工師傅先吃。」馬先生說。

連日來的忙碌，讓攤主陳立炳和王榮亞也異常辛苦，他們已經連續四天每晚只能睡一個小時。報導稱，由於太過疲憊，加上人手不夠，夫妻倆實在做不出這麼多菜，「我們決定先休息半個月，正好小孩放暑假，我們陪陪小孩，9月2日繼續給大家做盒飯，最近大家別跑空了！謝謝大家支持。」王榮亞說。

攤主陳立炳、王榮亞在現場忙碌。（取材自大皖新聞）
攤主陳立炳、王榮亞在現場忙碌。（取材自大皖新聞）
8月15日中午，陳立炳、王榮亞在現場忙碌。（取材自大皖新聞）
8月15日中午，陳立炳、王榮亞在現場忙碌。（取材自大皖新聞）

10元快餐攤越來越火，但到了中午，也給附近的交通、公共秩序帶來了負擔和隱患，「這是盒飯哥、盒飯姐不想看到的，也違背了他們的初衷。」市民徐先生認為，陳立炳、王榮亞最初是為了讓附近的工人師傅們能吃到放心實惠的快餐，但現在這樣的情況，給真正需要吃飯的人們增加了困難。

報導說，對於合肥北城10元盒飯攤的爆火，肥西視頻主播劉先生表示，希望大家不要浪費，很多人認為10元錢隨便吃，打了好多，結果吃不完，「沒去過的人去一次就可以了，沒必要天天去，給大哥大姐增添負擔。」

很多菜品沒吃完浪費了。（取材自大皖新聞）
很多菜品沒吃完浪費了。（取材自大皖新聞）

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