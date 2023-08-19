恒大港股摘牌 只剩一個月

中國恒大集團在為申請破產保護，圖為恒大集團創辦人、董事局主席許家印。（中新社）

資不抵債的中國房地產巨頭「恒大集團 」17日在美國聲請破產 保護，港股恒大系昨天集體下挫，恒大物業一度跌近20%至零點53港元，再創上市新低；恒大汽車一度跌超17%。媒體指出，恒大還面臨著1項頗為棘手的問題，目前距離中國恒大股票停牌18個月的最後日期9月21日只剩30來天，若恒大無法在這個時間前解決清盤呈請的問題並成功復牌，上市主體將被摘牌。

上海第一財經指出，中國恒大至今已推遲了5次的清盤呈請聆訊，而根據港交所給出的復牌指引，該清盤呈請需要撤銷或者解除之後，中國恒大的股票才能復牌交易。

據報導，恒大目前正在進行境外債務重組 ，這項今年3月提出的債務重組方案，7月時已獲得香港法院批准，債權人將在8月對離岸債務重組計畫進行表決，並可能在9月的第一周獲得香港和英屬維京群島法院的批准。

針對恒大向美國破產法院聲請債權人保護，上海市海華永泰律師事務所高級合夥人孫宇昊分析指出，恒大目前明顯缺乏清償能力，其在美聲請的破產保護如能通過，則能夠達到暫停美國境內針對恒大的訴訟程序，為離岸債務重組計畫的通過創造良好的條件。

IPG中國區首席經濟學家柏文喜指出，如果法院裁定進入破產保護，則有利於恒大排除債權人追責與訟爭干擾。但若在此期間，債權人與實控人無法達成重整協議，破產事宜就會進入清算程序。