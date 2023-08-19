碧桂園首支境內債展期3年 每帳戶先付10萬

一輛貼著「碧桂園房主維權車」牌子的汽車，停在北京郊區一處碧桂園項目外。(美聯社)

碧桂園 未能如期兌付境外債票息後，多支境內債亦於14日起停牌。媒體獲悉，碧桂園首支境內債的展期方案已確定，對發行的「16碧園05」本金展期三年，每個帳戶先償付10萬元，到期償付利息。另外，有外資危機入市，摩根大通 14日增持碧桂園逾1.71億股。

界面新聞獨家獲悉，碧桂園首支境內債的展期方案為：將在債券 到期後的第1、2、3個月分別支付2%的本金，第12個月支付10%的本金；第24個月支付15%的本金、第30個月支付25%本金、第36個月支付剩餘44%的本金。

「16碧園05」為私募債，發行規模58.3億元，當前債券餘額為39.04億元，票面利率5.65%，到期日為2023年9月2日。

碧桂園將於8月23日至25日召開債權人會議。為了增加債券投資者信心，碧桂園也為這支展期的債券提供了增信措施，增加福建龍巖，山東煙台，江蘇沭陽、淮安、興化等地的項目公司股權收益質押。

另據港媒報導，恒指公司18日公布恒生指數季檢結果，恒生指數成份股加入國藥控股 ，並剔除碧桂園控股，成份股數目維持80隻。受債務危機所困，碧桂園現市值僅餘210億元，較高位蒸發約2000億元。

天眼查App顯示，河南碧桂園置業有限公司新增2則股權凍結信息，股權被執行企業為鄭州高新碧桂園房地產開發有限公司、鄭州中貫新城置業有限公司，凍結股權數額分別為4億人民幣、 2億人民幣，凍結期限自2023年8月15日至2026年8月14日。

本報系聯合報報導，儘管多家全球金融巨頭踩中碧桂園大地雷，但仍有外資危機入市，包括摩根大通（小摩）已於14日增持碧桂園逾1.71億股，並在1日增持碧桂園服務約1,902.24萬股。

觀點網報導，根據聯交所最新權益披露資料顯示，8月14日，碧桂園獲摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）以每股均價0.8435港元，持倉約1.71億股，涉資約1.44億港元（新台幣5.9億元）。

受摩根大通增持利多消息影響，碧桂園18日一度大漲5.19%，不過收盤跌1.3%，報0.76港元，總市值210.05億港元。

增持後，摩根大通最新持倉數目為13.94億股，持倉比例由4.42%上升至5.04%。