重慶1中學每人收1000元班費 家長：很普遍、不敢吭聲

網民覺得班費1000元毫無道理。(取材自封面新聞)

中學班級一學期每名學生收班費1000元（人民幣，下同，約138美元）合理嗎？

一名自稱是重慶江津先鋒初級中學學生家長的網民在網路上發文稱，孩子所在班級每學期都要收1000元班費，班上50名學生，每學期就收了5萬元班費，但從來沒公布用途，卻每學期都沒有結餘。該文引發網民熱議，重慶市江津區教委對此回應稱，此事經查屬實，區教委已監督涉事班級家委會向家長退還剩餘班費1萬5860元，並對涉事班級的班主任進行嚴厲批評教育 。

封面新聞報導，事情起於一名學生家長在重慶網絡問政平台上，發布了題為「每學期交上千元班費是否合理」的帖子，內容寫道，每個學期班主任都會要求每名學生交1000元班費，已連續交兩年，「前面三學期班主任要求只收現金，不收微信 。第四學期更離譜了，單獨建了群，班主任沒進，叫班上另外一個學生的家長在收」。

該帖文稱，每學期繳納的班費並無剩餘，班費具體用途也未向家長們進行公示。

重慶市江津區教育委員會15日回覆該帖文稱，希望發文的家長盡快聯繫教委相關部門，並提供反映事項涉及的具體班級資訊。

被指控的先鋒初級中學目前沒有回應，江津區教育委員會群工科工作人員起初受訪時表示，區教委已按照相關規定啟動調查核實程序，也聯繫了學校方面督促其開展自查，「因為在按程序進行調查當中，具體情況暫不清楚」。

8月17日，重慶市江津區教育委員會在重慶網路問政平台上回覆此事調查結果，家長反映的每學期交1000元班費，全班共交5萬餘元班費的情況屬實，涉事班級為先鋒初級中學初二（3）班，目前，區教委已監督涉事班級家委會向家長退還剩餘班費1萬5860元。

對於第四學期交的人均1000元共5.2萬元班費的收支情況，江津區教委在回覆中指出，2023年春季學期，該班家委會商議本期班費按1000元/人收取，全班共收取5萬2000元，該學期共支出3萬6140元，用於購買作業本、運動會、複印試卷、學生獎勵等集體支出。家委會也於本學期結束時在班級微信群公布了班費收支情況，商議將剩餘1萬5860元留下期使用，故未及時退還家長。

同時，江津區教委還要求先鋒初級中學對涉事班級的班主任進行嚴厲批評教育；約談家委會負責人，要求其規範履職。