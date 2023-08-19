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「天才少年」稚暉君發布通用機器人 成本20萬以內

中國新聞組╱北京19日電
華為天才少年「稚暉君」發布智能機器人「遠征A1」，成本將控制在20萬人民幣之內。(取材自界面新聞)
華為天才少年「稚暉君」發布智能機器人「遠征A1」，成本將控制在20萬人民幣之內。(取材自界面新聞)

繼前幾天小米發布仿生四足機器人CyberDog2之後，智元機器人公司也在上海發布智能機器人「遠征A1」。令人關注的是，智元公司聯合創始人「稚暉君」(真名為「彭志輝」)原是華為「天才少年」計畫的成員之一，去年他放棄華為200萬人民幣(約27.5萬美元)高年薪，轉而創立智元機器人公司。

來源：YouTube

界面新聞報導，遠征A1身高175cm，體重53kg，最高步速可達7km/h，全身49個自由度，整機承重80kg，單臂最大負載5kg。稚暉君稱，遠征A1是智元的第一代通用型具身智能機器人，這款機器人未來將可以在各種複雜場景下，自主完成移動和操作任務。

「稚暉君」表示，AI不應該只會聊天、畫畫、寫作等休閒娛樂，而應該做更多協助人類的工作，如煮飯、打掃房間、洗衣服等，也就是通用機器人。「稚暉君」也展示了遠征A1機器人運用在工廠、照顧長輩等場景。

據報導，智元公司之所以受關注，不僅是因為機器人市場的火熱，也是因為「稚暉君」的一系列身分，比如擅長AI演算法的「華為天才少年」、擁有226萬粉絲的「B站UP主」等；2021年，「稚暉君」在B站發布改造可自動駕駛的自行車視頻，漲粉超19萬。

「稚暉君」希望遠征A1機器人最終售價能夠在20萬人民幣(約2.7萬美元)以下，這樣才能讓一般家庭也有機會能夠擁有一個能幫忙做家事、照顧長輩、教小孩讀書的機器人。哆啦A夢不再是幻想，而是真的能發生。

智能機器人「遠征A1」，會煮飯、打掃房間、洗衣服，屬於通用機器人。(取材自界面新...
智能機器人「遠征A1」，會煮飯、打掃房間、洗衣服，屬於通用機器人。(取材自界面新聞)

華為 AI 小米

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