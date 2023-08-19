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無編制、無戶口…北大研究生畢業 仍願留校當食堂阿姨

中國新聞組╱北京19日電
北大女研究生畢業後留校當食堂阿姨，引發網友關注。(取材自微博)
北大女研究生畢業後留校當食堂阿姨，引發網友關注。(取材自微博)

一名北大女研究生畢業後，留在北大食堂工作，引發網友關注，據悉，該名研究生2022年入職北大餐飲中心，今年7月已從文員轉崗為管培生，目前正在輪崗，她說當食堂阿姨是為了體驗師傅們的工作；網友質疑是否太大材小用了？

極目新聞報導，黃姓女研究生發文稱，十年前去長沙讀書，之後一路考到北京的學校讀新聞傳播專業，後來又成功保研北大；十年後，她找到了人生的新方向、新事業，「先從食堂阿姨一步步做起！」

今年5月，黃女曾稱，研究生兩年期間也經歷過迷茫，不知道要做什麼工作。後來，她決定留在北大食堂工作，希望能大家吃上便宜健康又好吃的飯，「不是做食堂經理，不是做廚師，也不是做打飯阿姨」，她稱在食堂裡做了一個健康餐窗口，讓菜品從「更少油、更少鹽、更少糖」開始。

不少人關心「北大研究生怎麼去當食堂阿姨」、「工作有編制嗎」、「是否太大材小用了」。

黃女解釋，這份工作沒有編制和戶口，工資和食堂效益也沒有太大關係，她做好這份工作是出於對事業的尊重。她表示，目前是在輪崗，做食堂阿姨是為了真切體會師傅們的工作。

據報導，北京大學餐飲中心承擔全校師生員工的餐飲服務，並負責學校大型學術會議和重要活動的供餐服務。目前，餐飲中心有職工千餘人。據招聘公告，管理培訓生主要負責協助制定餐飲中心相關發展規畫、協助完善食品安全及營養分析等相關規章制度、參與食堂運營管理等工作。

北大女研究生畢業後留校當食堂阿姨，引發網友關注。(取材自微博)
北大女研究生畢業後留校當食堂阿姨，引發網友關注。(取材自微博)

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