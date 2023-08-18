中國青年談戀愛3大困境：社交圈窄、宅、不善表達

中國青年戀愛面臨社交圈固定、宅、不善表達等困境。此為示意圖。（中新社）

在結婚率、生育率屢創新低的背景下，隸屬共青團的「中國青年報」17日發布一份調查顯示，「社交圈固定、宅、不喜社交和不善於表達」，是中國年輕人戀愛交友的三重困境，另有過半受訪單身青年坦言自己在戀愛交友上不夠積極、超六成認同戀愛要趁早。

中國青年報報導，該報社對2004名中國單身青年問卷調查顯示，當代年輕人面臨哪些戀愛困境，社交圈子固定（50.7%）位列第一，其次是宅、不喜社交（47.5%），排在第三是不善於表達自己（46.0%）。

其他問題還有，閒暇時間被網路世界侵占（44.7%），交友渠道有限（43.4%），不懂怎麼和異性相處（41.7%），工作忙沒時間（29.3%）。

此外，55.6%受訪青年坦言，自己在交友上不夠積極，受訪女性和00後（2000年後出生者）的積極性相對更弱。對於戀愛交友不夠積極的原因，58.8%的青年指出，是因為年輕人思想獨立有主見，不願將就。

同時，有62.3%受訪青年認同年輕人戀愛要趁早，56.1%認為早點走進戀愛關係，有助於建立對愛和兩性的基本認知，懂得相處之道，46.9%覺得能更清楚什麼樣的人適合自己。

對於青年戀愛困境，南京大學社會學院副教授許琪認為，首先，要對年輕人寬容一些，尊重個體選擇。其次，要在觀念上給予引導，宣傳正向的擇偶觀，讓年輕人明白，婚姻生活有風險的一面，也有美好的一面。

最後，許琪說，要為年輕人創造更多的交友機會，打破職業隔離導致的社交圈受限。

受訪者青年中，有58.7%期待共青團積極舉辦交友主題活動，拓展青年交友圈；48.2%的受訪青年建議大學開好戀愛課，幫助青年建立正確的戀愛觀；32.9%的受訪青年希望搭建國家公益婚戀服務平台，26.6%的受訪青年建議加強對婚介機構、交友網站的規範和監管。