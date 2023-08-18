中國媒體：恒大聲請破產保護 也可能是新風暴前奏

中國恒大集團在為申請破產保護，圖為恒大集團創辦人、董事局主席許家印。（中新社）

中國恒大集團 是世界上、甚至可能是歷史上負債最高的房地產開發商，債務總額在2022年底大約相當於3400億美元。為了保護其在美國的資產，中國恒大於17日依據美國破產 法，在紐約聯邦法院聲請了第15章破產保護。這一章的章破產保護規定，是美國破產法中針對涉及多個國家的破產案件而設立的一種程序，它可以讓外國公司在美國承認其重組 計劃，並防止其資產被沒收或凍結。而除了恒大集團自身，它旗下的天際控股和風景之旅也同時聲請了第15章的破產保護。

對於恒大作為一家中國公司為什麼要在美國聲請破產保護？陸媒「熱點快報」引述專家分析稱，主要有三方面原因：

1.恒大集團在美國有一些資產。如果恒大在中國破產，那麼它的美國資產可能會被其債權人或法院沒收或凍結。通過破產保護，可以保護其在美國的資產，同時在中國進行債務重組。

2.恒大集團的債務中有一部分是由外國投資者持有的離岸債券。這些債券通常是在美國或新加坡等金融中心發行和交易的，而且往往受到美國法律的管轄。如果恒大在美國聲請第15章破產保護，那麼它可以讓美國法院承認其在中國的重組計劃，並防止其外國債權人在美國提起訴訟或執行仲裁裁決。

3.恒大集團可能希望藉助美國法院的權威和公信力，來增加其重組計劃的可信度和吸引力。美國法院對於破產案件有著豐富的經驗和專業的判斷，若果恒大能夠獲得美國法院的支持和認可，那麼它可能會更容易說服其債權人接受其重組方案，從而避免更大的損失和風險。

恒大集團自2021年被發現難以償還其債務以來，一直在與債權人協商重組方案。該公司今年早些時候公佈了一項提議，向債權人提供了兩種選擇：一是將其債務換成由該公司發行的新票據和兩家子公司（恆大物業服務集團和恆大新能源汽車集團）的股份；二是將其債務換成由該公司發行的新票據和現金。

而針對境外的負債問題，恒大提出了三個解決方案，讓債主們有一些選擇餘地。第一種方案，恒大計劃發行新的美元債，並將期限延長至5到9年，實質上是一種延遲償還的方式；第二種方案，債主們可以選擇拿走股份來抵債；第三種方案，是以恒大旗下的景程和天基為負債主體，發行新債進行置換，具體的還款方式較為複雜。

但無論是選擇哪種方式，債主們最早也得等上數年時間，才能拿回一部分的本金。然而恒大暗示，如果現在清算，債主們能拿回的錢，可能連本金的十分之一都無法保證。這是向債主們傳遞一個訊息：要嘛再等幾年，要嘛大家一起陣亡。

但恒大集團在7月18日補發了2021年和2022年的財報，顯示其在2022 年淨虧損 1,258 億元，加上 2021 年淨虧損 6,862 億元，近兩年合計虧損 8,120 億元，超過1100億美元，引發了外界對其重組計劃可行性的擔憂。

按照今年3月22日夜間中國恒大集團公布的境外債務重組方案，中國恒大表示已經與一個「債權人特別小組」，就擬議重組的核心條款達成具有約束力的協議，其中恒大董事局主席許家印也參與了協議的簽署。而這一所謂的「債權人特別小組」涉及的債券總金額合計191.485億美元，折合人民幣約1300多億元，佔恒大整體達227億美元境外債的84％，其中包括現有恒大票據139.225億美元，及由恒大發債實體「景程」發行並由「天基集團」擔保的債券52.26億美元。

如果公告的內容屬實，這形同於恒大84％的境外債權人已同意了這份具有約束力的協議。到了4月初，恒大再對外披露，恒大已與部分「境外債權人特別小組」成員簽訂了三份重組支持協議。這三份協議分別為：A組重組支持協議、景程重組支持協議和天基重組支持協議，幾份重組支持協議涉及債權人持有現有恆大及現有景程票據未償還本金總額分別超過20%及35%。

而這次的公告中恒大集團還表示，邀請剩餘債權人盡快審閱並加入適用的重組支持協議。亦即，即使重組境外債務方案已獲部分債權入支持，但仍有債權人並未加入。而這次在美國聲請破產保護，有可能是為了避免那些並未加入重組協議的債權人，以向美國法院提訟並凍結恒大資產或清算方式取回債權，所做出的保護動作，目的是讓重組協議不受干授獲得執行。

但就算協議獲得支持，財經人士評估恒大未來預計還至少需要額外融資人民幣2500到3000億元，以藉此贏得逆轉盈利的可能，去年12月初，恒大集團董事局主席許家印還在內部會議中，要求全力完成全年30萬套的保交樓目標，目的就是以此取得足夠的現金，但面臨中國大陸如今十分冷洌的房地產走向，它的成敗恐要視市場景氣能否決快速反轉而定。

恒大集團的破產勢必中國房地產市場走入新階段的一個標志性事件，大陸地產業近年面臨政府收緊監管、資金斷鍊、項目延期、購房者抗議等重重困境，房企陷入困境甚至倒閉，恒大集團破產保護以及另一家地產商碧桂園的違約爆雷，是否將演變成中國雷曼時刻，全球都在矚目。

北京當局近期已採取了一系列措施來穩定房地產市場，包括降低按揭利率、簡化審批流程、解除限購、二套房降低首付成數、認房不認貸，並為開發商提供更多貸款等。但能否轉危為安，仍有高度不確定性。

但恒大集團作為中國最大的房地產開發商之一，一度擁有200萬名員工，如果它轟然而垮，可能是中國經濟不可承受之重。部分大陸財經人士認為，恒大在美國聲請破產保護，可能是一個反轉的起點，但也可能是一個巨大新風暴前奏。