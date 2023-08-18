女子凌晨被告知航班提前3.5小時起飛？網友：第一次聽說

廈門航空飛機示意圖。（取材自廈門航空官網）

不少人有飛機延誤的經歷，但若是被航空公司通知你所搭乘航班提前起飛，你該感到驚喜還是驚嚇？

近日一名中國網友在社交平台發帖稱，自己購買8月2日下午3點50分從上海虹橋飛往福州機票，卻在起飛當日凌晨4點多收到航空公司告知他原航班取消，新航班比原航班提前3.5小時起飛的短信，他連忙趕往前往機場，剛到登機口就開始登機了，他形容這「實在是一次刺激的經歷」。

北京 青年網報導，廈門航空工作人員對此表示，這個航班是由於航空公司的原因取消了，一般航班發生變動的時候，會至少提前一天通知到旅客。特殊突發情況，如果是航空公司的原因，會有相應補償，具體賠償會以後台操作為準。

有網友發帖稱，自己購買了8月2日從上海虹橋飛往福州的機票，航空公司在起飛當日凌晨4點多才發短信告知他坐的航班要「提前3.5小時起飛」。（取材自映象網）

多數網友對此事表示十分新奇，紛紛留言：「第一次聽說還有提前起飛的，太難遇到了」，「還有提前起飛這一說嗎，真的長見識了，真的希望我在候機廳候機的時候也告訴我能提前起飛，要不我的屁股都坐麻了」，「我坐飛機也基本是晚點或者是正點到達，從來沒見過早到的」，「萬一睡著沒看到短信提醒呢？」。

有網友稱自己也遇到過「提前起飛」的情況：「我也遇到過，原定5點的飛機提前到2點半飛，離譜」，「去年北京晚上9點的航班給我提早到下午3點，我真是謝了」，「私自給我改了提前4小時，我第一次見到這樣調整的，無語」，「提前一天說飛機延遲飛，當天早上又發條短信說照常飛，到了機場飛機飛走了半小時，最後客服也只是補辦了第二天的機票，沒有賠償」。

也有網友解釋，這其實不是航班早到了，而是臨時換了個航班，叫做「航班保護」：「原航班取消了，只是保護到臨近航班了，如果覺得時間不合適，可以免費改簽其他的，沒趕上也沒關係。並不是航班提前起飛，是給你安排到另一班了」，「我上次就這樣，然後我就直接改簽了，反而比我原來的價格便宜了800塊」。

航旅縱橫曾科普過「航班保護」的概念，一般來說，當航班變動時，航空公司會優先將原始航班上的旅客更改到其他航班上，並在新航班上給旅客訂好座位，這種行為就是航班保護。如果本航司沒有合適航班，可能會安排到其他有簽轉協議的航空公司航班。

還有網友分享自己的經歷稱，「這種操作太常見了，先用低價好時段吸引人購買，後面改到一個特別差的時間，然後價格還比那個時段的高」，「有沒有相關部門來管管航空公司呀？更改時間太隨意了，而且沒有任何正當理由」。