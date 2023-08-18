我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

山東「2元炒菜哥」爆火：不想成為第二個「拉麵哥」

中國新聞組／北京18日電
「山東大集炒菜哥」戚興軍火了。（取材自新黃河）
「山東大集炒菜哥」戚興軍火了。（取材自新黃河）

近日，有自媒體博主發布一則「山東大集炒菜哥」視頻，讓在臨沂費縣大集上炒菜18年的戚興軍突然火了。除了其憨厚的長相，還有「素菜2元（人民幣，下同），葷菜5元」的超便宜價格，戚興軍被網友親切地稱為「2元炒菜哥」。不過隨之而來接不完的電話和來攤前拍視頻的人潮，也打亂了戚興軍的平靜生活，他說，他沒想過做網紅，更不想成為第二個「拉麵哥」。

新黃河報導，今年54歲的戚興軍有兩個孩子，兒子已成家，女兒在外讀書。在臨沂費縣薛莊鎮，五天趕三個集，是戚興軍和妻子18年來的「主戰場」，在薛莊大集和馬頭崖集擺攤炒菜，或是在城頭集上簡單賣些餛飩。他和妻子總是凌晨兩點就起床備菜，一直到下午五、六點收攤回家。十幾個小時的連續工作，戚興軍說，雖然很累，但是炒菜是自己最舒心的工作。

戚興軍並不是廚師出身，憑著喜歡，自己慢慢摸索廚藝，但他卻不想把掙錢放在第一位，而是堅持提供定價便宜的炒菜價。博主食探（曾哥振弟）發布的視頻稱，戚興軍炒的菜「素菜2元，葷菜5元」，他也因此被稱為「2元炒菜哥」。即使有人只要1元的菜，他也會炒。

不過，戚興軍心裡還是有一筆清楚的帳單：每天收入七、八百塊錢是相對穩定的，逢年過節生意好還能入帳一千多塊。除去成本，戚興軍夫婦倆能日賺兩、三百元。

如今戚興軍火了，每天有接不完的電話，攤位前總有來拍視頻的人潮，即便不願受到過多的打擾，但戚興軍和妻子還是熱情相待。現在的他，一邊給食客炒菜，還要回答大家的問題，幹活的效率也低了，甚至受到妻子「埋怨」。戚興軍還是希望跟妻子過從前的平淡生活，「你能來我這裡吃頓熱乎飯，我就感覺很好，其他的事兒就算了。」

不少人在戚興軍的菜攤拍視頻。（取材自新黃河」
不少人在戚興軍的菜攤拍視頻。（取材自新黃河」

「拉麵哥」程運付的老家在費縣梁邱鎮，距離戚興軍家大約有50公里；兩人雖不相識，但戚興軍對他早有了解。有網友說，戚興軍馬上要成為第二個「拉麵哥」了，他對此並不認同。戚興軍說，他不想成為所謂的「第二個拉麵哥」，不想當「網紅」，也不打算走這條路。

「你看『拉麵哥』那時候多不容易，天天被那麼多人圍觀，搞得很長一段時間都不敢回家。」戚興軍知道，一旦自己被更多人同樣關注的話，應該就會失去自己最熱愛的「自由」。他打算炒菜炒到60歲，體力跟不上了，就再找個保安之類的工作。

上一則

28歲妻出軌48歲班主任 孩子爸：感情沒破裂不離婚

下一則

泰越食米進口漲價 港餐費料增「推廣米飯以外食材 降低衝擊」

延伸閱讀

童顏成人網紅34歲就「抱孫」 出門常被要求看證件

童顏成人網紅34歲就「抱孫」 出門常被要求看證件
中國多地蛋價漲超40% 業內：天氣熱 母雞食慾差 不下蛋

中國多地蛋價漲超40% 業內：天氣熱 母雞食慾差 不下蛋
中國旅遊局偕九省 在洛杉磯推廣黃河旅遊文化

中國旅遊局偕九省 在洛杉磯推廣黃河旅遊文化
「付費按摩椅占9成」 山東泰安高鐵站搶錢？旅客被迫坐地上

「付費按摩椅占9成」 山東泰安高鐵站搶錢？旅客被迫坐地上

熱門新聞

京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
網傳小華買車圖。（取材自股城網）

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

2023-08-12 09:30
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下
熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪