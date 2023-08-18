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李白、杜甫在長安相遇？「長安三萬里」情節 得罪洛陽

中國新聞組／北京18日電
電影「長安三萬里」海報。(取材自澎湃新聞)
電影「長安三萬里」海報。(取材自澎湃新聞)

中國國產動畫電影「長安三萬里」熱映，影片中的詩歌和人物故事引起觀眾極大興趣，但卻「得罪」河南洛陽；有洛陽市民舉牌抗議，認為該片「重長安（西安）而輕洛陽」，將李白首遇杜甫等多個發生在洛陽的歷史故事，嫁接到西安。洛陽市隋唐史學會昨天更發律師函，指影片多處情節與真實歷史不符，要求道歉。

「長安三萬里」以詩人李白和高適的生平起伏為線索，截至昨日，票房已達17.4億元人民幣(約2.39億美元)，躋身中國影史動畫電影票房第二。

澎湃新聞報導，洛陽隋唐史學會透過官方微信發布聲明，指該片有四處情節與歷史不符：一、李白與杜甫第一次相逢在洛陽並非長安；李白得罪楊貴妃和高力士難在長安容身，唐玄宗下詔賜金放還，李白一路東行，與多次趕考落第正在洛陽城內猶豫不決的杜甫相遇。

二、杜甫早年生活在洛陽並非長安；杜甫生於河南鞏縣，唐時屬洛陽。杜甫早年喪母，四歲送到住在洛陽仁風的二姑媽家，一住就是十多年。

三、李白詩歌、裴旻劍舞、張旭草書「三絕合體」發生在洛陽天宮寺，並非影片描寫的揚州；四、救下郭子儀的是李白，並非影片中描寫的高適。

洛陽市隋唐史學會認為，該片為動畫片，受眾面廣，特別是青少年觀眾較多，不符史實的情節會誤導觀眾。目前情節與歷史不符一事在網路引起罵戰，特別是洛陽與西安網友的罵戰愈演愈烈，但製片方、導演、編劇卻不予置評、回應。洛陽市隋唐史學會委託河南洛太律師事務所發出律師函，要求製片方、導演、編劇等發表糾錯、致歉聲明。

該片導演謝君偉在路演時坦承，「李杜相會在歷史記載中發生在洛陽」，這部電影是以高適視角展開，「我們看到的李白也好，杜甫也好，其實是他們人生的一些軌跡，在片中沒有完全展現出來。」

南方都市報報導，洛陽市隋唐史學會會長表示，並不想通過這起事件「蹭熱點」，也沒有經濟訴求，只是想還原歷史真相。

但華中科技大學馬克思主義學院教授、歷史學博士夏增民則認為，「長安三萬里」是藝術片不是紀錄片，這些問題沒有必要過分糾結，「格局太小了」。

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