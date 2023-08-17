陳凱歌愛國電影辱華？小丑造型海報被指「屈辱英烈」

電影《志願軍雄兵出擊》官方微博8月15日發布的小丑海報。(取材自微博)

由陳凱歌執導的電影「志願軍」，這部戲以三部曲來講述中國志願軍參與抗美援朝戰爭，用來紀念抗美援朝70周年，預計將於十一檔期上映。不過8月17日的宣發海報，卻出現小演員飾演的李曉穿著白色洋裝、戴著白色帽子，臉上有誇張的妝容，這個小丑造型，中國網友表示不理解，質疑把志願軍的形容和小丑連結被認為「屈辱英烈，片方為此道歉。

「志願軍」的其他宣傳海報。(取材自微博)

對「小丑」海報，官方微博 解釋，「新中國成立前，幼年的李曉在戰亂中被外國人收養，她被「養父」要求扮成小丑跳舞，在宴會上供人取樂。也就是大家看到的這個造型。這是李曉屈辱的幼年時代，也是舊社會受盡列強欺辱、顛沛流離的戰爭孤兒的縮影。讓人民不再受辱，這就是歷史不能被忘卻的意義。」

不少中國網友不領情官方微博的解釋，仍抨擊「好的不放非得放屈辱，有你這麼宣傳的嗎」、「設計海報的時候沒想過會被『誤解』嗎」、「原著角色有這麼一段經歷所以有這個扮相能理解，但你拿這個放人物宣傳海報做宣發實在是太迷惑了」、「你就是故意的吧，拿爭議性的劇照宣發不帶一點介紹」、「在815這天，把屈辱當噱頭宣傳電影」。

「志願軍」這部戲以三部曲來講述中國志願軍參與抗美援朝戰爭，導演陳凱歌曾形容是他從影40年以來「遇到的最為艱苦的一次創作」。