習仲勛故事搬上電視劇 「西北歲月」受矚目

山西太原書城擺放的「習仲勛傳」。（中新社）

中國國家廣電總局最近批准拍攝一齣「重大革命歷史題材電視劇」，主角是中國國家主席習近平 的父親習仲勛，引發外界關注。此劇亦為中國首部以習仲勛為第一主角的歷史劇集。

中央社引述港媒報導，中國的「重大革命歷史題材電視劇」必須由廣電總局審批立項並公示，而廣電總局最近公示的電視劇「西北歲月」，申報機構是陝西文化產業投資 有限公司，共40集。

「西北歲月」設定1927年「四一二事件」，國民政府肅清中國共產黨黨員的這一時代背景下。進步學生習仲勛投身革命洪流，與劉志丹一同領導「兩當兵變」，並與劉志丹、謝子長等共同創建陝甘紅軍，開闢陝甘革命根據地。

港媒報導，抗日戰爭期間，他帶領陝甘寧人民發展建設根據地，保衛邊區南北大門；國共內戰，他與彭德懷指揮延安保衛戰；新中國成立後，他推動民族團結和經濟發展，不斷改變西北貧苦、落後面貌。

據報導，這應該是習仲勛首次作為主角的電視劇，據稱即將開機，在陝西延安、照金、西安、甘肅 及橫店等地拍攝。

對於誰來飾演習仲勛一角大眾也十分關注。演員張嘉益（張嘉譯）曾因其為陝西老鄉又無負面新聞，因此獲選在「歷史轉折中的鄧小平」中飾演習仲勛。近來，盛傳男演員靳東將擔任「西北歲月」男主角，導演則由「跨過鴨綠江」的董亞春執導。