我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

習仲勛故事搬上電視劇 「西北歲月」受矚目

中國新聞組／北京17日電
山西太原書城擺放的「習仲勛傳」。（中新社）
山西太原書城擺放的「習仲勛傳」。（中新社）

中國國家廣電總局最近批准拍攝一齣「重大革命歷史題材電視劇」，主角是中國國家主席習近平的父親習仲勛，引發外界關注。此劇亦為中國首部以習仲勛為第一主角的歷史劇集。

中央社引述港媒報導，中國的「重大革命歷史題材電視劇」必須由廣電總局審批立項並公示，而廣電總局最近公示的電視劇「西北歲月」，申報機構是陝西文化產業投資有限公司，共40集。

「西北歲月」設定1927年「四一二事件」，國民政府肅清中國共產黨黨員的這一時代背景下。進步學生習仲勛投身革命洪流，與劉志丹一同領導「兩當兵變」，並與劉志丹、謝子長等共同創建陝甘紅軍，開闢陝甘革命根據地。

港媒報導，抗日戰爭期間，他帶領陝甘寧人民發展建設根據地，保衛邊區南北大門；國共內戰，他與彭德懷指揮延安保衛戰；新中國成立後，他推動民族團結和經濟發展，不斷改變西北貧苦、落後面貌。

據報導，這應該是習仲勛首次作為主角的電視劇，據稱即將開機，在陝西延安、照金、西安、甘肅及橫店等地拍攝。

對於誰來飾演習仲勛一角大眾也十分關注。演員張嘉益（張嘉譯）曾因其為陝西老鄉又無負面新聞，因此獲選在「歷史轉折中的鄧小平」中飾演習仲勛。近來，盛傳男演員靳東將擔任「西北歲月」男主角，導演則由「跨過鴨綠江」的董亞春執導。

1976年出生的靳東畢業於中央戲劇學院，國家一級演員。靳東亦擔任全國政協委員、中國文聯委員、中國煤礦文工團副團長等職務。

有「老領導」氣質的靳東傳出將擔任「西北歲月」男主角，圖為他參加文聯會議。（取材自...
有「老領導」氣質的靳東傳出將擔任「西北歲月」男主角，圖為他參加文聯會議。（取材自微博）

投資 甘肅 習近平

上一則

詐嫌看反詐電影「孤注一擲」 劇院當場被逮

下一則

「西安城北第一高樓」 遭爆欠工程款停工

延伸閱讀

中國電視劇「西北歲月」以習近平老爸為主角 傳靳東是主演

中國電視劇「西北歲月」以習近平老爸為主角 傳靳東是主演
流量太嚇人 魏大勛「登封」雜誌秒殺

流量太嚇人 魏大勛「登封」雜誌秒殺
魏大勛又上熱搜 這次竟然是因為…連雜誌總監也喊「太嚇人」

魏大勛又上熱搜 這次竟然是因為…連雜誌總監也喊「太嚇人」
楊洋爆想分手 王楚然威脅曬私密照？

楊洋爆想分手 王楚然威脅曬私密照？

熱門新聞

京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
網傳小華買車圖。（取材自股城網）

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

2023-08-12 09:30
中融國際信託驚傳暴雷，因投資房地產受累，目前至少已有人民幣3500億元（約483億美元）的信託產品暫停兌付。(歐新社)

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

2023-08-12 12:01

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」