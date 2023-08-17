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只能帶2個？川女帶3娃登機要買5張票 網：不符鼓勵生育政策

中國新聞組／北京17日電
航空規定成人登機能攜帶的兒童數量不同，有重慶女子買了5張機票才順機帶3娃登機，圖為登機示意圖。（中新社）
航空規定成人登機能攜帶的兒童數量不同，有重慶女子買了5張機票才順機帶3娃登機，圖為登機示意圖。（中新社）

一名媽媽帶著3個孩子搭飛機該買幾張機票？由於四川航空規定每名成人最多可攜帶2名兒童，最後這名重慶女子只能再買一張成人票，一共用了5張票才成功讓3個孩子登機。由於機票政策是延續計畫生育時代而來，因此這項規定被網民吐槽過時、和鼓勵生育的國家政策不符。

極目新聞報導，重慶一網友12日發視頻稱自己帶3娃出行，買了1張成人票和3張兒童票，卻無法辦理登機手續，最後只能再買1張票，4個人共買5張票。

原來，四川航空規定每名成人最多可攜帶2名兒童，當事人值機時被提醒，只好臨時補票。

由於該機票政策與民眾切身相關，「川航回應女子帶3娃登機被拒」話題15日一度登上抖音熱搜榜。多位網友認為，該政策和目前鼓勵生育的國家政策不符。有人問「三孩家庭怎麽辦？」，也有人調侃道，「讓孩子臨時認個舅舅」，這樣就可以多帶一名兒童。

查詢多家航空公司的機票政策。對兒童機票的價格，幾乎所有航司都規定為成人同等機艙全價票的50%，但對於成人可攜帶兒童的數量，規定則不盡相同，有的限制最多不超過8個，有的則不設限制。

例如南方航空規定，每位年滿18周歲的成年旅客可攜帶的兒童及嬰兒總數量不超過8名。海南航空、東方航空5歲以上的兒童也沒有限制。但中國國際航空購票界面限制，每名成人最多只能幫3名兒童、2名嬰兒購票。

中國AOPA航空業糾紛調解中心委員會委員張起淮指出，航空公司的機票政策，是延續計畫生育時代而來，「一般一個大人就是帶1個孩子，偶爾帶2個孩子也沒人過問」。但隨著生育政策的變化，有的航空公司隨之調整，但有的公司仍是滯後。張起淮指出，如網友所說，規定一名成人能攜帶幾名兒童的政策，本身就不嚴謹。

春秋航空規定每名成人最多攜帶2名兒童。（取材自春秋航空APP）
春秋航空規定每名成人最多攜帶2名兒童。（取材自春秋航空APP）

計畫生育 抖音 東方航空

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