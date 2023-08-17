中國7月70個大中城市新房價格年跌0.1％ 今年首見

中國房市延續下跌態勢，國家統計局16日公布數據顯示，今年7月，中國70個大中城市房價 整體下跌且跌幅擴大，商品房價上漲的城市數量繼續減少，作為房市風向標的一線城市二手房價已連降三月。路透測算指出，7月70個大中城市新房價格年跌0.1％，月跌0.2％，是今年來首見房價下跌。

來源：世界新聞網

香港 經濟報報導，7月中國70個大中城市的房價數據顯示，各城市房價普遍表現疲弱，反映當局自去年第四季實施一系列的扶持房地產政策未見成效。

按月計算，在70個大中城市中，7月新建商品住宅和二手住宅銷售價格上漲城市分別有20個和6個，比6月分別減少11個和1個。

中國國家統計局城市司首席統計師繩國慶分析，7月70個大中城市商品住宅銷售價格上漲城市個數減少，各線城市商品住宅銷售價格月增率持平或下降、年增率有漲有降。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，7月新房價格指數月增率跌幅有所擴大，說明各地房屋銷售遇到壓力，房價普遍下跌，但資料並不悲觀，從8月各地的回饋情況看，一些地方看房數量有所增加，市場預期也在積極做調整，預估在8月各地優化調整房市政策動作下，房價有機會止穩。

值得注意的是，一二線城市房價相對穩定，但三四線城市房價下跌擴大，這也是為何建案以三四線城市為主的建商碧桂園會爆出財務危機。

資料顯示，7月一線城市新建商品住宅銷售價格月增率連續兩月持平，其中北京和上海分別上漲0.4%和0.2%，廣州和深圳分別下跌0.2%和0.6%。二線城市新建商品住宅銷售價格月增率由6月持平轉為下跌0.2%；三線城市新建商品住宅銷售價格月跌0.3%，降幅比6月擴大0.2個百分點。

嚴躍進指出，當前房價下跌力度相對大的城市普遍還是一些重點三四線城市和一些非核心的二線城市。具體城市名單來看，包括宜昌、金華、惠州等三四線城市，以及南寧、鄭州 、長春和大連等城市，其房價跌幅相對大。在此類城市中，如金華取消限售、鄭州打響救市第一槍，其都體現了各地積極穩房市的決心和操作。

香港文匯報報導，房市延續下跌態勢，中原地產首席分析師張大偉建議，一二線城市盡快落地房市寬鬆政策，以穩定市場信心。