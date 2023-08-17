北上廣青旅 擠滿了失業青年 尋求更多工作機會

北上廣的青旅裡，擠滿找不到工作的年輕人。圖為廣州海珠區的青年旅館。（取材自知乎網）

最難就業季裡，許多年輕人離家來到北上廣深尋求更多工作機會。而青旅，以其低廉的費用、隨住隨走的模式，成為了他們到大城市落腳的最佳選擇。那些漂泊在城市中心青旅的人，有人屢屢失業，但仍充滿期待，有人兜兜轉轉回到原點，還沒有找到自己的方向。另外，美媒報導，中國國家統計局宣布不公布青年失業率，活動人士和中國人權專家認為，這是為了阻止壞消息的傳播。

來源：世界新聞網

「三聯生活周刊」刊登題為「北上廣的青旅裡，擠滿找不到工作的年輕人」的專題報導，該雜誌訪問了兩名在廣州找工作的青年。28歲的黃欣是廣西防城港人，他在西南部一間211大學（國內重點大學）的自動化專業畢業，之前與朋友開辦補習班，曾收入不錯，結果在去年的教育「雙減政策」下失業。

來到廣州後，黃欣以日租70元人民幣（約9.6美元）的價錢在一家青旅租房，每天只吃兩頓飯，在便宜的快餐店解決，平均花費控制在100元以內。但整整一個月，工作仍未找到。

24歲的張文是江蘇南通人，失業約三個月，他在廣州已換了好幾份工作，做過保險業務員，也做過金融銷售，但不想看人臉色。後來，張文又打算去找一些體力勞動類的工作，最後還是邁不過心裡那道坎，他認為自己好歹也是個大學畢業生。

住在日租60元的青旅，張文坦言，他連交租已開始有困難。張文說，他已陸續投了幾份電商直播的相關工作，目標是先找到穩定收入，再謀求重新報考研究所，如果能考上，以後想去上海發展。

另據美國之音報導，中國15日宣布將不公布青年失業率，以健全優化統計方式。這一決定讓外界進一步相信中國的經濟狀況正在惡化，導致官方不得不停止對外發布數據。

不過，在社交媒體平台X(原推特）上，專家與記者們對北京 不公布青年失業率的決定表示懷疑。英國國家廣播公司BBC駐華記者麥笛文（Stephen McDonell）寫道：「在中國，青年失業率一直浮動在20%左右。中國政府裡的一些人難道以為解決這個問題的方式就是不再公布數據嗎？」

耶魯大學 法學教授張泰蘇也說：「又一個烏龍球。政府的經濟政策真是在以一種我沒見過的方式癱瘓。」

居住在澳洲 的中國前外交官員楊涵認為，不公布數據顯示出中國的經濟正在繼續惡化。

活動人士和中國人權專家則認為，中國這是在用審查的方式阻止壞消息的傳播。