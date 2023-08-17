技術性離婚? 恒大集團公告 許家印妻未列配偶

許家印(左)、丁玉梅離婚說法在網上流傳。（取材自微信）

中國恒大集團 在最新公告中未將丁玉梅列為董事局主席許家印的配偶，「許家印離婚」的說法16日在網上流傳。恒大方面對此回應稱：「不清楚，沒有消息。」但網路社群一面倒解讀「真的離了」，網民酸，「離婚有冷靜期」，婚姻登記處是否該對他倆勸和？

綜合上海證券報、券商中國及騰訊新聞報導，中國恒大8月14日公告披露，恒大汽車與公司、鑫鑫、許家印、好邦及丁玉梅（以下統稱「認購方」）訂立股份認購協議及抵銷協議，公司及其他方向恒大汽車提供的若干貸款 ，擬轉換為恒大汽車新股。

其中，中國恒大、許家印，分別認購41.78億股、5.21億股恒大汽車股份，對應金額分別為160.45億港元（約149億人民幣、20.4億美元）、20億港元。在此公告中，丁玉梅已經被定義為「獨立於本公司及其關連人士的第三方」。

此前，在中國恒大發布的2021年中期報告中，丁玉梅仍然是以「許太太」的名義出現。

對於有人質疑此舉或為「技術性離婚」，丁玉梅可在財務上與許家印進行分割，規避債務等問題，報導引述一位權威法律人士指出，在中國法律規定中，即便離婚，在婚內產生的共同債務依然需要共同償還，離婚無法達到將個人債務與夫妻共同債務相隔離的目的。

法律人士分析稱，許家印與丁玉梅兩人之間可能已經達成了某項協議，在法律上進行分割，不再作為關聯方存在。但因為關聯人士的定義範圍比夫妻要大，所以並不能判定許家印與丁玉梅已經離婚。

公開資料顯示，丁玉梅1957年1月出生於安徽濉溪縣丁姜樓村，大學畢業後被分配到河南 省舞陽鋼鐵公司上班，與同樣分配至此、比她小一歲的許家印相識並結為夫妻。

2019年10月16日，胡潤研究院發布「2019胡潤女企業家榜」，丁玉梅以人民幣170億元的身價排名第26。

據官媒此前報導， 許家印2008年接受媒體採訪時描述丁玉梅說：「她有學歷，有自己的事業，但是為了照顧我，都放棄了」、「我欠她太多，婚後這麼多年，我們有吵架但從沒真正翻過臉。別的我不敢說是公司第一，但我們夫妻的感情，不自誇的說，一直是恒大人學習的榜樣。」