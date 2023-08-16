湖南女貨車司機在上海「住車上2年」 月掙2萬只為這件事

湖南媽媽宋愛花到上海當貨車司機，兩年來睡在車上，努力省錢讓兒子念書。（取材自微博）

世界上最偉大的就是母愛。一名來自湖南省瀘溪縣的媽媽，經人介紹到上海開貨車賺錢，從對上海路線完全不熟到現在一個月流水收入近2萬(人民幣，下同，約2757美元)，2年間她捨不得租房，一直住在車裡，努力省錢全是為了讓小兒子無後顧之憂的念書。

西部決策報導，現年39歲的宋愛花在車裡住2年的消息，引起了許多中國網友關注。宋愛花育有兩子，她到上海開貨車後，如今一個月能掙2萬元左右。為了省下房租，她冬天睡在車廂裡，夏天熱得受不了就躺在駕駛座。

宋愛花表示，大兒子已經不上學了，但看他在廣東打工看著心疼，「兒子一定不能走我們的老路，砸鍋賣鐵也要供他上大學。」

消息曝光後，有網友不以為意，認為「這有什麼好歌頌的，歌頌苦難嗎？自己賺錢自己花它不香嗎？非要營造苦大情深親人淚兩行」；有人則說比起勵志，更覺得是辛酸，「底層收入太少，不是靠個人努力，吃苦就能掙錢的。別歌頌苦難了，要是有的選，誰不想當領導，誰不想繼承家業。」