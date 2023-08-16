我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

通貨膨脹 調查：年收入17.5萬元 1/4中上階層仍喊窮

湖南女貨車司機在上海「住車上2年」 月掙2萬只為這件事

中國新聞組／北京16日電
湖南媽媽宋愛花到上海當貨車司機，兩年來睡在車上，努力省錢讓兒子念書。（取材自微博）
湖南媽媽宋愛花到上海當貨車司機，兩年來睡在車上，努力省錢讓兒子念書。（取材自微博）

世界上最偉大的就是母愛。一名來自湖南省瀘溪縣的媽媽，經人介紹到上海開貨車賺錢，從對上海路線完全不熟到現在一個月流水收入近2萬(人民幣，下同，約2757美元)，2年間她捨不得租房，一直住在車裡，努力省錢全是為了讓小兒子無後顧之憂的念書。

西部決策報導，現年39歲的宋愛花在車裡住2年的消息，引起了許多中國網友關注。宋愛花育有兩子，她到上海開貨車後，如今一個月能掙2萬元左右。為了省下房租，她冬天睡在車廂裡，夏天熱得受不了就躺在駕駛座。

宋愛花表示，大兒子已經不上學了，但看他在廣東打工看著心疼，「兒子一定不能走我們的老路，砸鍋賣鐵也要供他上大學。」

消息曝光後，有網友不以為意，認為「這有什麼好歌頌的，歌頌苦難嗎？自己賺錢自己花它不香嗎？非要營造苦大情深親人淚兩行」；有人則說比起勵志，更覺得是辛酸，「底層收入太少，不是靠個人努力，吃苦就能掙錢的。別歌頌苦難了，要是有的選，誰不想當領導，誰不想繼承家業。」

不過也有網友佩服宋愛花的努力，「又一則為母則剛的例子，希望小兒子畢業、立業之後能好好孝敬母親，她太不容易了。」

湖南媽媽宋愛花到上海當貨車司機，兩年來睡在車上，努力省錢讓兒子念書。（視頻截圖）
湖南媽媽宋愛花到上海當貨車司機，兩年來睡在車上，努力省錢讓兒子念書。（視頻截圖）

上一則

美媒：失業率「東升西降」華人紛來美謀生

下一則

「一直用噁心眼光偷看我」 主持人梁田自曝被性騷擾

延伸閱讀

被湖南機場禁止入內？特斯拉：已在中國建立數據中心

被湖南機場禁止入內？特斯拉：已在中國建立數據中心
樓藍在上海（二六）

樓藍在上海（二六）
樓藍在上海（二五）

樓藍在上海（二五）
時隔三年 中國首艘國際郵輪從上海出發赴日本

時隔三年 中國首艘國際郵輪從上海出發赴日本

熱門新聞

京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
上海移民公司外聯出國董事長驚傳遭逮捕。(取自外聯出國官網)

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

2023-08-10 10:09
網傳小華買車圖。（取材自股城網）

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

2023-08-12 09:30

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現