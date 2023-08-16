人民幣持續走弱 創下9個月新低

由於中國人民銀行15日意外調降中、短期政策利率 ，同時受多重因素影響，人民幣兌美元匯率 持續走弱。離岸人民幣兌美元匯率接連跌破7.28、7.29、7.30關卡，甚至一度跌破7.32關口，較前日下跌超過400點，寫去年11月以來9個月新低。

在岸人民幣兌美元即期匯價同樣開低走低，開盤即跌破7.28關卡，下午盤收盤報7.2868，較上一日下跌331點或0.46％，亦創下九個多月以來新低。而在進入夜盤交易時間後，在岸人民幣再走低逼近7.29關卡，距離前低7.33已不到400點。

據中國外匯交易中心公布，15日人民幣兌美元的中間價為人民幣7.1768元，較前一交易日下調82點，為連三日調貶，創下7月11日以來的新低。不過，15日中間價仍比市場預期偏強逾800點，再刷新本輪啟動「逆周期因子」以來的最大偏差。

路透分析，人行意外調降政策利率，政策寬鬆對匯市的第一反應偏負面，中美負利差擴大，也形成下行壓力。不過後續仍須觀察中間價表現，包括維穩舉措會否加碼。另一中資行交易員指，美元兌人民幣的反彈方向不變，後面要看監管機構的態度。