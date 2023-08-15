大媽不尷尬？當街在樣品馬桶如廁 店家：只好自認倒楣扔了

大媽無視店家製止在衛浴店門前樣品馬桶上廁所，提起褲子還關上馬桶蓋。（取材自九派新聞）

山西晉中一位女子在外地出差時，發現一名大媽竟然在她的店門口使用馬桶當眾上廁所。女子透過監控設備遠程制止大媽，但大媽不以為然，仍然我行我素。女子表示只能自認倒楣扔掉馬桶。

九派新聞報導，郝姓女子經營一家衛浴店，為了向顧客展示自家店賣的馬桶款式和質量，特意在店門口放了一個馬桶樣品供顧客觀覽。為了防止樣品馬桶被偷、被人為故意毀壞，郝女特意在店門口裝了一個帶有遠程對話功能的監控攝像頭。

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近日郝女到外地出差、店裡沒開門時，鄰家店舖的老闆卻非常著急地打電話和她說，有一位大媽居然在使用樣品馬桶上廁所。一開始郝女還有點不相信，以為是別人坐在馬桶上休息而已，可打開監控視頻後，卻直接讓她傻眼了。郝女立即通過遠程語音功能製止正在如廁的大媽，可大媽卻不以為然。

現場監控視頻顯示，事發時是12日12時許，一位身穿綠色衣服的大媽，在一家店舖的馬桶處如廁。事後由於馬桶沒有連接自來水，大媽提起褲子後，將馬桶蓋上就轉身離開了。對於這件事郝女表示自己也很無奈，只能自認倒楣，並準備回去後將這個樣品馬桶丟掉。