8年前《穹頂之下》被封殺 央視前主持柴靜復出疑又碰壁

柴靜在視頻中露面。（視頻截圖）

中國央視前主持人柴靜曾因調查紀錄片「穹頂之下」，名噪一時。沉寂8年後，柴靜日前攜自己出品的全新紀錄片、探討恐怖襲擊議題的「陌生人」再度出山，然而預告片剛放出來一個小時，就被影音平台封禁，有媒體用「出師未捷身先死」形容她。

綜合媒體報導，柴靜日前在平台發布「陌生人」的預告片，很快引發網友熱議，然而一個小時後就被平台以內容涉違規刪除。不過該視頻仍刷爆朋友圈，不少網友通過柴靜在Youtube的帳號瀏覽。

來源：YouTube Chai Jing

報導引述柴靜表示，她在2017年因為丈夫的工作搬到西班牙巴塞隆納，離開前把採訪時穿過的西裝都送人，她解釋這是解甲歸田。

萬萬沒想到的是，短短一個月後就遇到恐襲，讓她感到震驚，兩個月後她開始調查、拍攝這部紀錄片，紀錄片將會在8月17日播出。這是柴靜第一次使用英文作為工作語言，製作全靠個人資金。

預告片內容提到柴靜決心記錄恐怖分子（比如參加ISIS的歐洲人）是如何走上這條道路，在歐洲長大的年輕人為何會在故鄉恐怖襲擊？他們如何看待自己的做法和宗教教義？

推特上有網友對中共 封禁這部紀錄片大為不解：「這也能禁？」也有網友表示：「（柴靜）名字已被鎖，內容就不管那麼多了。」內地網民褒貶不一，有人感慨：「看到她還在做新聞，非常鼓舞」；也有人質疑柴靜的製作初衷，「不該主推給歐洲人看嘛？配的是中文字幕」；更有人認為，「老一輩新聞人極度落後的問題意識已不能給時代把脈了」。

也有學者投書表示：「該把柴靜新出的紀錄片視為洪水 猛獸嗎？」文章表示，「相信她也會推出其他語言的版本。不能說別人的恐怖主義和我們沒關係，他山之石可以攻玉」。