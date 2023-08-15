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河南一中學窗口2米高 家長踩凳繳費 網諷：門檻也太高

中國新聞組／北京15日電
河南駐馬店某中學有個繳費窗口特別高，要踩在凳子上才能繳費。（取材自九派新聞）
河南駐馬店某中學有個繳費窗口特別高，要踩在凳子上才能繳費。（取材自九派新聞）

有網友日前發視頻稱，河南駐馬店某中學的門口，有家長排隊繳費，但窗口有近2米高，家長需站到一個木凳上才能夠到窗口。有網友調侃，該學校繳費「門檻太高」。隔兩天，涉事學校工作人員表示，目前已在窗口下改放兩級台階，方便家長。目前該窗口已關閉，學校在室外重新搭建一個收費處，方便學生家長繳費。

來源：Youtube

綜合媒體報導，從視頻中可以看到，該窗口確實高於一般窗口，甚至比普通人還高。那時正有一名學生家長在繳費和遞交材料，因為夠不到，不得不踩在矮凳上。在其後方，還有不少人正在排隊。

該學校工作人員表示，原本繳費是到學校財務室，為方便學生家長也減少校內人員流動，才臨時改至校門口門衛室。但門衛室窗口比較高，這才導致家長站在板凳上繳費。

該視頻在網上引發熱議，不少人認為這個窗口非常不人性化，希望學校能加以改進，還有人評論稱「比丁義診窗口還惡劣」。

上述學校的一名工作人員表示，在接到群眾投訴後，當即向學校領導反映情況。目前該窗口已關閉，學校在室外重新搭建了一個收費處，方便學生家長繳費。

河南

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