上海交大禁外賣騎手入校 收「過路費」?

上海交大閔行校區東一門中轉點 。(取材自取材自澎湃新聞)

「上海交大禁止外賣入校」詞條，日前登上微博 熱搜。上海交大公告表示9月1日起，所有外賣配送員禁止入校，校園外賣專送團隊承接所有校園外賣訂單，被指收「過路費」引爭議。有學生表示，在與外賣騎手的溝通中聽聞，騎手需將外賣送到中轉點，繳費2.5元（人民幣，下同，約0.3美元）左右，再由校內團隊轉送。

澎湃新聞報導，上海交大校內學生日前表示，一張寫給各外賣平台、配送員的，蓋有上海交通大學保衛處治安科公章的通知在該校內部流傳。通知稱，為進一步規範校園外賣配送秩序，降低外賣騎手校內送餐帶來的安全隱患，由上海交通大學振興教育 服務產業有限公司建立校園外賣專送團隊，於校外外賣中轉站轉接師生所有外賣訂單。

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有學生表示：「我們擔心騎手會因為少賺而不願意送交大學生的餐品；也擔心這樣兩次的交接，餐品如果出現問題，兩方騎手會互相推卸責任，我們不知道找誰投訴。」

其回應稱，實行校園專送團隊的目的是在保證校內師生的外賣保質保量送達至校內樓棟、師生手中的前提下，減少校園內外賣電動車 引發交通事故，對進校騎手身分提前備案審核，更大程度保證校園安全。

據多位騎手透露，他們得到的消息是，每位餓了麼騎手需在中轉站繳費每單2.5元，美團騎手繳費每單3元。

餓了麼騎手小鄧表示，自己送上海交大的外賣約有2年，平時最主要的訂單就是來自這所大學，小鄧稱，自己現在每跑一單外賣約掙4到5元，驟然拿出一半的費用，很不情願。

被問及騎手們新措施的推行是否會影響其接單意願，多位騎手表示「可能碰到上海交大學生的單子，會考慮轉一下給別人，但一天我們能轉的次數也有限制。畢竟錢變少了，誰肯做？」