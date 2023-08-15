入境客照片「撞臉」 航警查驗 協助失散45年雙胞胎兄弟團圓

民警發現一入境旅客疑有雙重身分，意外幫他找到失散45年的雙胞胎兄弟。（視頻截圖）

黑龍江省牡丹江市出入境邊防檢查站民警近日執行勤務時，發現一入境旅客疑似有雙重身分，其證件照片與另一名牡丹江籍民眾高度相似。進一步調查後，竟發現兩人是離散45年的雙胞胎兄弟，經民警協助終於團圓。

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紫牛新聞報導，牡丹江出入境邊防檢查站發現旅客鄭某證件照片與牡丹江籍居民劉某高度相似，立即聯絡劉某轄區派出所，對其身分進行核實；同時，移民 管理警察迅速對鄭某進行見面核查，核實出入境記錄、證件簽發情況、戶籍信息等資料，確認鄭某確與所持證件為同一人，排除雙重身分嫌疑。

後經詢問得知，鄭某年幼時，有一雙胞胎弟弟，但由於當年家庭條件困難，無力撫養兩名幼童，無奈之下在雙胞胎弟弟出生不久後，將其抱養到一戶人家，日子一天天過去，隨著送養的中間人的離去，雙方自此斷了聯繫。

幾年前，鄭某曾有尋親的打算，但因相隔兩地溝通不便等原因，兄弟倆終究遺憾未能見面，分離至今已有45年。

在得知此情況後，牡丹江出入境邊防檢查站移民管理警察迅速聯繫駐地派出所，幫助兄弟二人取得聯繫。同時二人於鑑定機構做了DNA採集檢測 ，確為雙胞胎兄弟。

8月10日下午，雙胞胎兄弟在離散45年後終於團圓，望著彼此相似的面龐，兩人激動不已，連連表達感謝：「45年了，感謝警察同志 幫我們圓了團圓夢！」