我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

入境客照片「撞臉」 航警查驗 協助失散45年雙胞胎兄弟團圓

中國新聞組／北京15日電
民警發現一入境旅客疑有雙重身分，意外幫他找到失散45年的雙胞胎兄弟。（視頻截圖）
民警發現一入境旅客疑有雙重身分，意外幫他找到失散45年的雙胞胎兄弟。（視頻截圖）

黑龍江省牡丹江市出入境邊防檢查站民警近日執行勤務時，發現一入境旅客疑似有雙重身分，其證件照片與另一名牡丹江籍民眾高度相似。進一步調查後，竟發現兩人是離散45年的雙胞胎兄弟，經民警協助終於團圓。

來源：YouTube

紫牛新聞報導，牡丹江出入境邊防檢查站發現旅客鄭某證件照片與牡丹江籍居民劉某高度相似，立即聯絡劉某轄區派出所，對其身分進行核實；同時，移民管理警察迅速對鄭某進行見面核查，核實出入境記錄、證件簽發情況、戶籍信息等資料，確認鄭某確與所持證件為同一人，排除雙重身分嫌疑。

後經詢問得知，鄭某年幼時，有一雙胞胎弟弟，但由於當年家庭條件困難，無力撫養兩名幼童，無奈之下在雙胞胎弟弟出生不久後，將其抱養到一戶人家，日子一天天過去，隨著送養的中間人的離去，雙方自此斷了聯繫。

幾年前，鄭某曾有尋親的打算，但因相隔兩地溝通不便等原因，兄弟倆終究遺憾未能見面，分離至今已有45年。

在得知此情況後，牡丹江出入境邊防檢查站移民管理警察迅速聯繫駐地派出所，幫助兄弟二人取得聯繫。同時二人於鑑定機構做了DNA採集檢測，確為雙胞胎兄弟。

8月10日下午，雙胞胎兄弟在離散45年後終於團圓，望著彼此相似的面龐，兩人激動不已，連連表達感謝：「45年了，感謝警察同志幫我們圓了團圓夢！」

移民 檢測 同志

上一則

貴州男不會打字被嫌文化低 緬甸詐團拒收 網酸：騙子界也瞧不起你

下一則

失業又不想生：中國暫停發布青年失業率調查、生育率降至1.09

延伸閱讀

網球／沒打疫苗睽違2年來美參賽 約克維奇：沒任何遺憾

網球／沒打疫苗睽違2年來美參賽 約克維奇：沒任何遺憾
又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減
加國港人圖阻港警入境…世警會港贏275獎牌 兩辦讚爭光

加國港人圖阻港警入境…世警會港贏275獎牌 兩辦讚爭光
俄拒中5公民入境 中使館斥野蠻執法

俄拒中5公民入境 中使館斥野蠻執法

熱門新聞

京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
上海移民公司外聯出國董事長驚傳遭逮捕。(取自外聯出國官網)

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

2023-08-10 10:09
網傳小華買車圖。（取材自股城網）

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

2023-08-12 09:30

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多