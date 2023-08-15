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一早門外就見排隊 中國地方財政局長天天被追錢

中國新聞組／北京15日電
中國經濟整體下滑，人們普遍持悲觀態度。(Getty Images)
中國經濟整體下滑，人們普遍持悲觀態度。(Getty Images)

在經濟衰退財政困難下，半年來中國不少地方財政局長一進辦公室，就被轄內各單位代表排隊上門要錢，各地基本支出面臨很大困難。但如今除了發債及向上級要錢，已無增收途徑。

中國經濟觀察報這篇題為「財政局長這半年」的報導11日發布後，一度在中國網路熱傳，但迅速被刪除；同時，有人將這項報導整理濃縮成10個要點，並作出「節流很難開源更難，地方財政和國民經濟處於崩潰邊緣，隨時會爆雷」的結論，隨後也在中國網路上熱傳。不少網友是先看到這10個要點後，再去尋找報導全文。

據報導，中國華中某縣的財政局長陳康（化名），8月2日上午7時30分到辦公室上班，門外已排起了隊，都是縣府其他單位及轄下鄉鎮來要錢的代表。但這已是常態，有時候讓他一上午都出不了辦公室。

陳康說，來要錢的部門「都是有理由、有需求的，但是沒錢，只能多溝通多交流」。以前還可從基金預算（土地出讓收入）安排資金，「現在哪有資金去安排」？

報導指出，陳康的縣領導今年初還要求他撥款投資，但他以沒錢為由拒絕。現在這名領導已經不催投資，只剩一個要求：「保證三保（保運轉、保工資、保民生），保證工資」。

報導稱，「大發改小財政」是中國行政體系中的一句俗語，意指省級（含）以上，發改委在各單位中最具分量；但省級（不含）以下，財政局更關乎體系運作，財政局長成為關鍵角色。而今年上半年，各地財政局長受到了挑戰，首當其衝的挑戰是維持財政正常運作。

陳康說，財政收入不及預期，數據上看起來好像不是如此，但這是使用了「技術調整手段」，形同「左手倒（轉）右手」。而他面臨的挑戰，卻是財政供養人員保障壓力大，機關事業退休人員不斷增多，公共服務供給壓力大，落實上級「惠企紓困」、「穩成長」政策產生的支出增加，以及政府債券還本付息進入高峰期。

陳康表示，下半年的工作首先是要「應收盡收」，其次是「多跑上級部門」爭取資金支持；再次便是多儲備專項債項目；最後繼續「盤盤家底，看看還有什麼可以盤活（創造收入）的資產」。

投資 紓困 預算

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