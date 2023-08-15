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觀望心理 中房市陷「誰來買房」困境

中國新聞組／北京15日電
恒大早前率先爆雷，負債高達2.43兆元。（路透）
恒大早前率先爆雷，負債高達2.43兆元。（路透）

中國房市陷入深度低迷，華爾街日報報導，中國房地產仲介及經濟學家認為，中國民眾期待地方政府提供更多購房補貼、建商打折降價和更多贈品，以及銀行降低房貸利率，觀望心理使得中國房市陷入「誰來買房」的困境，情況變得更糟。

中國當前最大的建商碧桂園上周宣布公司面臨資金問題，帶來中國房市新動盪，可能進一步推遲房市復甦。報導指出，廣東珠海一家中國國有開發商銷售經理嚴松生表示，他的客戶「並不是不想買房，只是在等待觀望」。

嚴松生也表示，儘管他在珠海的公司對旗下建案折扣加大，但7月銷售業績，卻不到今年上半年月均的1/4。中國房地產交易數據顯示，中國前50大民營開發商2021年的總銷售額為4兆（人民幣，下同，約5511.8億美元），但今年以來只有約1兆元的交易量。

據報導，仲量聯行（Jones Lang Lasalle）首席中國經濟學家龐溟表示，在中國房市回暖前，購房者幾乎沒有出手意願。房價愈跌，人們就愈沒有信心，愈沒有信心，也就愈不可能買房。

中銀證券首席經濟學家徐高接受「觀察者網」專訪指出，中國房地產2021年以來就一直處於極端弱勢的狀態，甚至陷入惡性循環：地產開發商融資緊縮，信用風險上升，導致銀行對地產開發商惜貸，老百姓則擔心房子爛尾而「惜購」；而惜貸和「惜購」反過來，又使得房地產開發商融資更緊，信用風險進一步上升。

「誰來買房」？經濟學家認為，購房者的觀望態度令人擔憂，因為這既會推遲中國房市復甦，也會延遲中國經濟復甦。分析指出，中國房地產市場改善性需求的空間已經不大，加上人口老齡化、少子化、不婚化加速到來。或許中國房地產市場最大的危機在於：以後誰來買房？

房地產 融資 華爾街

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