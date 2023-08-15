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又一家房企爆雷 遠洋集團停交易

中國新聞組／北京15日電
圖為遠洋集團在廣州的建案。（取材自遠洋集團微博weibo.com）
圖為遠洋集團在廣州的建案。（取材自遠洋集團微博weibo.com）

中國房地產危機爆不停，從事不動產開發的國企遠洋集團控股有限公司昨公告，一筆明年到期的6%有擔保票據未能支付利息，因違約停止交易。不過，遠洋仍有機會爭取豁免違約。

據中國房地產報報導，根據遠洋集團發布的未經審核營運數據，7月實現銷售額24.9億元（人民幣，下同，約3.43億美元），較去年同期的90億元下降72.33%；今年前七月，實現銷售額381.5億元，較去年同期的520億元下降26.63%。

遠洋集團公告稱，將於明年到期的6%有擔保票據昨天上午已在港交所停牌，直到進一步通知。

報導指出，遠洋集團因未能在今年8月13日（即有關利息付款的14日寬限期的最後一日）或之前支付該票據半年期間利息2094萬美元，導致發生違約。

儘管未能如期支付利息，但遠洋集團仍有機會爭取豁免違約。公告指出，發行人已收到足夠的同意指示，達到17日舉行會議所需的法定人數，以及足夠贊同特別決議案的同意指示，以便在會中通過有關特別決議案。有投資人指出，若8月17日投票通過特別決議案，則遠洋集團可豁免違約，延至9月30日才付利息。

有分析認為，遠洋集團債務違約對市場心理衝擊很大，打破了一般人對房企的「國企信仰」。

房地產 投票 投資

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