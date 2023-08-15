碧桂園命運 考驗中國當局改革決心

中國房地產龍頭「碧桂園」將啟動債務重組，但學者並不看好。圖為碧桂園一處興建中的建案。（路透）

中國房企巨頭碧桂園 爆雷，究竟意味著什麼？英國金融時報報導指出，碧桂園作為頂級開發商，直到最近還被認為比許多開發商財務更健全，一旦最終違約，表明中國房地產 危機經過兩年發酵已是根深柢固，將讓人對幾十年來推動城市化和經濟成長的民營開發商生存能力產生懷疑，而碧桂園的命運，也將考驗北京 當局改革房地產市場的決心。

房地產是中國經濟支柱產業，房地產投資占中國總投資近四分之一，房企巨頭接連爆雷，影響所及，建築、建材，到裝潢、家電都會受波及，因此不少專家呼籲官方更大力度支持房企度過難關。然而光是恒大和碧桂園的負債總額就高達人民幣3.86兆元（5317億美元），官方該怎麼救，也是大問題。

其實，北京當局已意識到中國房地產市場困境。中央政治局7月24日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。這場由中共總書記習近平主持的會議就提出，要切實防範化解重點領域風險，適應中國房地產市場供需關係發生重大變化的新形勢，並指示「適時調整優化房地產政策」。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤指出，上述會議中，官方並未重申「房住不炒」，顯示地方政府的房地產調控措施將會有更多調整放鬆的靈活性。但TS Lombard亞洲房地產分析師勞倫斯告訴金融時報，目前還沒有重振房地產行業的全面計畫，所以還會看到違約事件。

另一個糟糕的現象是，眾多有意購屋的中國民眾，目前都在觀望市場變化。數據顯示，中國今年以來交易量不及過去的一半。

仲量聯行首席中國經濟學家龐溟告訴華爾街日報，在房地產市場轉暖前，購房者幾乎沒有出手意願。房價愈跌，人們就愈沒有信心；而愈沒有信心，人們就愈不可能買房。沒有人買房，地產商的財務危機就難解，即便放寬大城市戶籍制度、鼓勵更多農村人口進城，效果可能也有限。