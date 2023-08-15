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碧桂園債務危機 波及數百城 股價短期內腰斬

記者賴錦宏／綜合報導
中國學者對碧桂園債務重組不表樂觀，並預期碧桂園債務危機恐波及上百個城市。（歐新社）
中國學者對碧桂園債務重組不表樂觀，並預期碧桂園債務危機恐波及上百個城市。（歐新社）

深陷財務危機的中國房地產龍頭「碧桂園」旗下11檔公司債14日起暫停交易，顯示公司將啟動債務重組。不過，中國（深圳）綜合開發研究院研究員宋丁指出，有別於同樣陷入財務危機的「兆級」房企恒大集團，碧桂園多數項目集中在三、四線城市，當地房市更低迷，嚴重供過於求，債務重組前景不樂觀，危機將波及數百座城市。

碧桂園債務危機持續發酵，碧桂園股價14日在香港交易所收盤暴跌18.36%，每股收港幣0.8元，再創歷史新低，一個月內桂園股價累計下跌42%。碧桂園的關聯企業碧桂園服務收盤時也重挫9.65%，收在港幣6.74元。

碧桂園是繼恒大集團之後，又一家陷入債務危機的房地產龍頭企業。截至去年底，恒大總負債是2.43兆元（人民幣，下同，約3348億美元），碧桂園是1.43兆元，合計3.86兆元。

針對碧桂園當前危機，新加坡聯合早報引述宋丁分析，碧桂園三分之二項目集中在三、四線城市，當整個房地產形勢發生逆轉，這些城市的房市就會首當其衝陷入低迷，導致公司整體銷售大幅放緩，財務狀況亮起紅燈。

即便碧桂園啟動債務重組，宋丁認為重組的前景不樂觀。重組的成敗關鍵在於接盤方必須認同他們旗下建案的未來潛力，否則很難成功。他並預估，碧桂園已出現的債務困局將形成連鎖反應，波及公司業務覆蓋的數百座城市，導致各地政府、銀行、債權人和購房者等受到不同程度牽連。此外，負面效應也會向房地產上下游五、六十個產業滲透，項目所在城市的經濟也將受影響。

至於碧桂園在海外的業務，宋丁認為，由於公司也涉外債，債務危機將直接導致資金鏈受阻，對那些建設中以及尚未出售或交付的建案造成衝擊。

香港電台引述中原地產首席分析師張大偉說，中國三、四線城市的市況低迷，加上北京中央實施限價政策，令住房不能低價求售，在銷售前景慘澹情況下，即使碧桂園此前被市場視為「資優生」，北京拯救它的難度也很大。碧桂園在一、二線城市擁有的少數土地都位於遠郊，難有理想銷售表現。相信碧桂園出現債務違約的機會頗高。

儘管如此，經濟學家任澤平仍疾呼應出手相救。他撰文稱，官方應幫幫碧桂園、龍湖等優質民營房企，這不僅是因為碧桂園「大而不能倒」，而是基於守住金融風險底線、守住民生底線的需要。

任澤平指出，如果中國第一大房企轟然倒下，將衝擊市場信心、經濟恢復、金融風險、居民購房預期及上下游60多個行業，關係到幾千萬人就業，這是中國經濟不可承受之重。

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