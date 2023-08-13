我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

少顆牙是罕病 23歲女1次拔57顆牙 吸6000萬次瀏覽

中國新聞組／北京13日電
23歲女自小缺顆牙，被診斷出患有「牙瘤」，手術拔掉57顆牙齒（抖音影片截圖）
23歲女自小缺顆牙，被診斷出患有「牙瘤」，手術拔掉57顆牙齒（抖音影片截圖）

「一次拔掉57顆牙齒是什麼體驗？」中國一名女生在抖音拍片分享自己拔牙經歷，短短一天就有6000萬次瀏覽量。

來源：YouTube

香港01報導，23歲東北女生現於南京工作，她在8日上傳的影片中表示，自年幼乳齒脫落後，下顎就一直缺了顆牙，但由於不影響日常生活，故一直沒去理會。今年4月，她到醫院檢查，「醫生說我這個問題很嚴重」，並要求她即時拍X光片。醫生看完普通X光片後，又要求再做更仔細的局部拍攝。

據報導，醫生診斷她患有「牙瘤」，並告知她這是罕見情況，需要全身麻醉做拔牙手術，所幸病情及手術沒什麼風險。術後，醫生甚至興奮地對女生家人說「查了一下一共57顆牙」，而她亦在片中笑道「這難道就是傳說中的人體活化石？」從圖片可見，牙齒大小不一，形狀多變、離亂無章。

影片在網上引起極大回響，上傳短短一天就有約6000萬次瀏覽量，更上了多個社交平台的熱搜榜，令該女生都忍不住笑說「是被6000萬人看過的牙」。日前她再次拍片分享牙齒恢復情況，表示手術花了6000多人民幣（約829美元）。

令她意想不到的是，傷口復元後，原先缺牙處重新長出了一顆牙齒，「更離譜的是，它在4月30日就又長出了一個小牙齒」，結果被網民笑稱為「巨齒鯊」。從她上傳的影片可見，新牙齒現時比旁邊的牙齒體型略小。

北京青年報報導，上海市兒童醫院口腔科主治醫生段阿竹表示，牙瘤並非「真性腫瘤」，一般不會引起癌變。而瘤體內可含有不同發育階段的各種牙胚組織或牙，數量由數個至數十個不等；另外，組織形狀不規則，有的形似正常牙，也有的只是一團硬組織。由於牙瘤病因複雜，患者常有缺牙情況。

23歲女表示自年幼乳齒脫落後，下顎就一直缺1顆牙，近日才知道自己罹患「牙瘤」。（...
23歲女表示自年幼乳齒脫落後，下顎就一直缺1顆牙，近日才知道自己罹患「牙瘤」。（@不i說大话 / 抖音影片截圖）

北京 腫瘤 香港

上一則

「付費按摩椅占9成」 山東泰安高鐵站搶錢？旅客被迫坐地上

下一則

100億建大學 曹德旺：找到校長了…中科院院士梅宏

延伸閱讀

腹部下側痠脹突起 竟是腸子掉進腹股溝

腹部下側痠脹突起 竟是腸子掉進腹股溝
雄性禿3徵兆出現快治療 靠藥物+手術 頭髮變超茂密

雄性禿3徵兆出現快治療 靠藥物+手術 頭髮變超茂密
「我是男是女？」山西女真兩性畸形 33歲仍沒錢手術

「我是男是女？」山西女真兩性畸形 33歲仍沒錢手術
胃癌手術怎麼選？醫師分析3手術方式優缺點

胃癌手術怎麼選？醫師分析3手術方式優缺點

熱門新聞

(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
上海移民公司外聯出國董事長驚傳遭逮捕。(取自外聯出國官網)

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

2023-08-10 10:09
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30
2022年底，多年來一直低調的中植高管罕見地公開露面為企業做宣傳。（取材自中植發布）

中植集團爆雷 陷2300億債務違約 若倒下影響堪比海航

2023-08-05 02:22
網傳小華買車圖。（取材自股城網）

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

2023-08-12 09:30

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注