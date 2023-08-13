少顆牙是罕病 23歲女1次拔57顆牙 吸6000萬次瀏覽

23歲女自小缺顆牙，被診斷出患有「牙瘤」，手術拔掉57顆牙齒（抖音影片截圖）

「一次拔掉57顆牙齒是什麼體驗？」中國一名女生在抖音拍片分享自己拔牙經歷，短短一天就有6000萬次瀏覽量。

來源：YouTube

香港 01報導，23歲東北女生現於南京工作，她在8日上傳的影片中表示，自年幼乳齒脫落後，下顎就一直缺了顆牙，但由於不影響日常生活，故一直沒去理會。今年4月，她到醫院檢查，「醫生說我這個問題很嚴重」，並要求她即時拍X光片。醫生看完普通X光片後，又要求再做更仔細的局部拍攝。

據報導，醫生診斷她患有「牙瘤」，並告知她這是罕見情況，需要全身麻醉做拔牙手術，所幸病情及手術沒什麼風險。術後，醫生甚至興奮地對女生家人說「查了一下一共57顆牙」，而她亦在片中笑道「這難道就是傳說中的人體活化石？」從圖片可見，牙齒大小不一，形狀多變、離亂無章。

影片在網上引起極大回響，上傳短短一天就有約6000萬次瀏覽量，更上了多個社交平台的熱搜榜，令該女生都忍不住笑說「是被6000萬人看過的牙」。日前她再次拍片分享牙齒恢復情況，表示手術花了6000多人民幣（約829美元）。

令她意想不到的是，傷口復元後，原先缺牙處重新長出了一顆牙齒，「更離譜的是，它在4月30日就又長出了一個小牙齒」，結果被網民笑稱為「巨齒鯊」。從她上傳的影片可見，新牙齒現時比旁邊的牙齒體型略小。