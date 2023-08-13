京球場割韭菜？ 賣「梅西踩過」草皮 要價499

阿根廷足球巨星梅西6月份於北京工體球場上「踩過的草皮」被拿來製作紀念品。（取材自「中赫工體」官方微博）

阿根廷足球 巨星梅西 今年6月到訪北京 踢國際友誼賽，吸引大批球迷到場，當時還有年輕男球迷衝入場中緊擁梅西，引發討論。最近北京工人體育場將6月球賽時的草皮做成紀念品出售，標榜都是「梅西踩過」且具有重要意義的草皮，首批限量100個，要價499元（人民幣，下同，約69美元）。

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每經網報導，北京工人體育場營運方中赫工體，11日中午12時起開始預售「草坪紀念品」，出售的草坪包括，「梅西81秒左腳射門進球區域」、「梅西1V3連續過人區域」、「梅西跑動核心區域」。預購通知還寫道，屆時這三個區域將隨機發貨，不接受指定區域購買。

中赫工體表示，這三個區域的草坪將製成2023份草坪紀念品和1000份印章。首批紀念品限量100個，要價499元，欲購買紀念品的球迷則要透過轉發微博貼文的方式參與抽籤，中籤後才可付費購買。剩餘紀念品將繼續分批在小紅書、得物等平台預售，還有部分可在線下門店購買。

據報導，11日中午開賣後僅三個小時，「草坪紀念品」開賣貼文已被轉發1582次，數百名球迷在評論區留言希望中籤。不過，這也招來部分網友嘲諷，認為此舉「荒唐」、「瘋狂」，甚至有人形容像是「割韭菜」。

但其實這不是北京工體首次售賣草坪紀念品。報導指出， 工體曾於2013年6月賽季更換草坪時，將替換下來的「冷季型草坪」製作為紀念品。 2020年年底，北京國安足球俱樂部28周年之際，球隊再次發售工人體育場紀念草坪紀念品，售價399元，共計2020件，且每一塊草坪均帶有專屬的獨立編號。

極目新聞報導，出售明星足球賽事場地的草皮並非北京工體獨創，如2006年德國世界盃決賽球場的草皮被一家快遞公司買下，並出售給球迷；西班牙巴塞羅那2011至2012賽季、2012至2013賽季均有現場草皮出售給球迷等，國際上販售足球場草皮的案例並不稀少。

針對這樣的營銷手段，北京社科院研究員、南昌理工學院數字經濟研究院院長王鵬分析指出，年輕人願意為情懷買單，彰顯個性，還可以通過消費來找到群體歸屬。

針對有網友質疑此舉好似「割韭菜」，王鵬表示，可能從非球迷的角度出發，是被割韭菜，但從球迷的角度，他們認為這有一定價值，只要該紀念品製作流程規範，品質有保障，比如綠草不會因為時間長而枯萎、變色等，那麼其售價499元就無可厚非。