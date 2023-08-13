我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

100億建大學 曹德旺：找到校長了…中科院院士梅宏

中國新聞組／北京13日電
福耀集團董事長曹德旺。（取材自澎湃新聞）
福耀集團董事長曹德旺。（取材自澎湃新聞）

福耀科技大學（籌）第一屆理事會第一次會議日前召開，知名企業家、福耀集團董事長曹德旺參加並主持會議，決定聘請中國科學院院士梅宏為福州市福耀高等研究院/福耀科技大學（籌）校長。

公開信息顯示，梅宏1963年5月生於貴州省餘慶縣，計算機軟件專家，主要從事軟件工程和系統軟件領域的研究；1984和1987年分別於南京航空學院獲學士和碩士學位，1992年於上海交通大學獲博士學位。2011年當選為中國科學院院士。曾任北京理工大學常務副校長、上海交通大學副校長。2019年7月起，梅宏任軍事科學院副院長。

澎湃新聞報導，福耀科技大學（籌）是由曹德旺首期捐資100億元（人民幣，下同，約13.82億美元）創建，福建省河仁基金會與福州市人民政府於2021年11月20日簽訂建設戰略合作框架協議所建設的一所新工科、高科技、應用研究型大學。

據報導，曹德旺表示，教育是一門事業，不是產業。福耀科技大學（籌）的目標是為國家培養出卓越的工程師、科學家與企業家，探索出一條創新型教育之路。他說，「100億元只是個預算，做任何事情我都有規劃，基建大概60億元到70億元，精裝修預估40億元，每花一分錢都經過我。」

據介紹，福耀科技大學（籌）項目於2022年5月14日正式舉行開工儀式；項目規畫由34座大樓組成，總建築面積87萬平方米；由央企中建三局與中建海峽分別承建。2022年11月順利封頂的明德堂及行政樓建築面積3.44萬平方米。

目前，福耀科技大學（籌）校園建設已全面進入裝修裝飾階段，其整體建設工程預計2023年10月底竣工。

福耀科技大學計畫2024年啟動招生開學。學校辦學層次為本科和研究生學歷，辦學規模為全日制在校學生1萬2000人至1萬3000人，其中本科生6000人至6500人。

中國科學院院士梅宏。（取材自澎湃新聞）
中國科學院院士梅宏。（取材自澎湃新聞）

教育 北京 預算

上一則

少顆牙是罕病 23歲女1次拔57顆牙 吸6000萬次瀏覽

下一則

京球場割韭菜？ 賣「梅西踩過」草皮 要價499

延伸閱讀

善vs.惡

善vs.惡
住宿快篩費誰付？世界童軍大會爭議不斷 台灣團爆被南韓主辦方踢皮球

住宿快篩費誰付？世界童軍大會爭議不斷 台灣團爆被南韓主辦方踢皮球
「報到」變「報道」 廣州一大學錄取通知寫錯字惹議

「報到」變「報道」 廣州一大學錄取通知寫錯字惹議
北上廣深不再吃香？大學畢業生返鄉工作漸增

北上廣深不再吃香？大學畢業生返鄉工作漸增

熱門新聞

(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
上海移民公司外聯出國董事長驚傳遭逮捕。(取自外聯出國官網)

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

2023-08-10 10:09
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30
2022年底，多年來一直低調的中植高管罕見地公開露面為企業做宣傳。（取材自中植發布）

中植集團爆雷 陷2300億債務違約 若倒下影響堪比海航

2023-08-05 02:22
網傳小華買車圖。（取材自股城網）

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

2023-08-12 09:30

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注