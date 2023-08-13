100億建大學 曹德旺：找到校長了…中科院院士梅宏

福耀集團董事長曹德旺。（取材自澎湃新聞）

福耀科技大學（籌）第一屆理事會第一次會議日前召開，知名企業家、福耀集團董事長曹德旺參加並主持會議，決定聘請中國科學院院士梅宏為福州市福耀高等研究院/福耀科技大學（籌）校長。

公開信息顯示，梅宏1963年5月生於貴州省餘慶縣，計算機軟件專家，主要從事軟件工程和系統軟件領域的研究；1984和1987年分別於南京航空學院獲學士和碩士學位，1992年於上海交通大學獲博士學位。2011年當選為中國科學院院士。曾任北京 理工大學常務副校長、上海交通大學副校長。2019年7月起，梅宏任軍事科學院副院長。

澎湃新聞報導，福耀科技大學（籌）是由曹德旺首期捐資100億元（人民幣，下同，約13.82億美元）創建，福建省河仁基金會與福州市人民政府於2021年11月20日簽訂建設戰略合作框架協議所建設的一所新工科、高科技、應用研究型大學。

據報導，曹德旺表示，教育 是一門事業，不是產業。福耀科技大學（籌）的目標是為國家培養出卓越的工程師、科學家與企業家，探索出一條創新型教育之路。他說，「100億元只是個預算 ，做任何事情我都有規劃，基建大概60億元到70億元，精裝修預估40億元，每花一分錢都經過我。」

據介紹，福耀科技大學（籌）項目於2022年5月14日正式舉行開工儀式；項目規畫由34座大樓組成，總建築面積87萬平方米；由央企中建三局與中建海峽分別承建。2022年11月順利封頂的明德堂及行政樓建築面積3.44萬平方米。

目前，福耀科技大學（籌）校園建設已全面進入裝修裝飾階段，其整體建設工程預計2023年10月底竣工。