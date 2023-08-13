「付費按摩椅占9成」 山東泰安高鐵站搶錢？旅客被迫坐地上
中國許多車站都設有共享按摩椅，然而暑假客流量大，有旅客投訴山東泰安高鐵站內9成座椅都是付費按摩椅，普通座椅明顯不足，導致許多遊客席地而坐，質疑高鐵也要搶錢。
來源：YouTube
齊魯晚報報導，有網友日前拍下泰安高鐵站的候車大廳，不少遊客坐在候車廳地面，南區則有六排按摩椅，其中五排為普通按摩椅，一排是高級按摩椅；高級按摩椅共16個座位，按摩消費的只有兩位旅客。粗略統計，候車大廳近500個座椅，只有60多個普通座，其餘全為按摩椅。
旅客質疑，泰安高鐵站客流量大，普通座椅數量明顯不足，「為什麼要把多數普通座椅換成按摩座椅？」
對此，泰安高鐵站工作人員未回應，表示「需要向上級匯報才能答覆。」
據報導，按摩椅上寫著「免費入座，掃碼按摩」，通過掃描普通按摩椅的二維碼得知，按摩套餐分為三個等級，最低8.8元按摩十分鐘，最高15.8元按摩32分鐘；高級按摩椅最低15元15分鐘，最高30元45分鐘。
一位來自青島的旅客認為，按摩椅相對寬大，占用面積比普通椅子多，加一張按摩椅，就要撤掉相應的普通椅子，擠占的是公共候車資源，「安排不人性化」。
另一位旅客表示，「不按摩的時候，座椅內的按摩突出點非常不舒服，硌人後背，不適合久坐候車。」
不少旅客表示，「類似的場景，在我們的城市同樣存在」，直指車站過度商業化的問題，「如果不付費，旅客很容易被座椅上的突出點硌到背部疼痛。」
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