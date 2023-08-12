我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

茂宜島野火增至80死 創州史最慘天災紀錄

1200戶無證家庭 最快下周遷出紐約市 安置到上州13個庇護點

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

中國新聞組／北京12日電
網傳小華買車圖。（取材自股城網）
網傳小華買車圖。（取材自股城網）

河南鄭州市一名18歲的高中畢業生小華，為買一輛心儀的摩托車，背著父母把爺爺過戶給他的100多萬（人民幣，下同）房產，以大約市價半價的52萬賣給房仲小伍（化名），後又被小伍轉賣給了小洋（化名），令廣大網友傻眼。小華的母親得知房子被賣，懷疑對方設局，將小伍和小洋告上法庭，法官認為房仲誘導賣屋，裁定房屋買賣撤銷。

綜合媒體報導，小華偷偷將爺爺過戶給他的房子賣掉後，被母親發現，質疑是房仲設局，多次找房仲協商都破局，於是將房仲和房子買家都告上法院。小華還宣稱自己只是用房子抵押借款買車、不是買賣房屋，但被法官發現根本說謊，從小華與房仲的對話紀錄來看，小華確實就是要賣掉房子。

法院對雙方進行了調查和詢問，從表面上來看，他們之間的房屋買賣合同，是完全民事行為能力人簽訂的，內容也屬於正常的民事交易，但是從深層次來考慮雙方是不對等的地位，小華是一個普通的高中生，社會經驗非常有限，他對房屋的價值，以及房屋買賣的程序和風險缺乏基本的認識和判斷能力，完全聽從了小伍的安排。

而小伍是一個有經驗的二手房仲，他明知小華是一個未成熟的高中生，卻利用小華對房價的無知，誘導其以低於市場價一半的價格將房子賣給他，並且在短時間內轉手賺取差價。法院認為，這場交易顯失公平，經過審理，法院撤銷了雙方的房屋買賣合同。

河南 鄭州 房價

上一則

天津1棵樹連遭雷劈13次不倒 網民驚：可以做法器

延伸閱讀

日落公園機車違規 警展開取締 已充公23輛無牌摩托車

日落公園機車違規 警展開取締 已充公23輛無牌摩托車
結婚16年3娃非親生 還遭出軌妻扔爆竹 江西男不忍了

結婚16年3娃非親生 還遭出軌妻扔爆竹 江西男不忍了
湖南鎮幹部約已婚女水庫夜泳 女溺亡製造假象開車逃離

湖南鎮幹部約已婚女水庫夜泳 女溺亡製造假象開車逃離
帶看房偷喝一口牛奶 加國房仲賠錢又失業

帶看房偷喝一口牛奶 加國房仲賠錢又失業

熱門新聞

(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
上海移民公司外聯出國董事長驚傳遭逮捕。(取自外聯出國官網)

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

2023-08-10 10:09
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30
白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
2022年底，多年來一直低調的中植高管罕見地公開露面為企業做宣傳。（取材自中植發布）

中植集團爆雷 陷2300億債務違約 若倒下影響堪比海航

2023-08-05 02:22

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子
李玟生前飆罵「一分錢都沒給」音檔曝光 二姊火大喊告

李玟生前飆罵「一分錢都沒給」音檔曝光 二姊火大喊告