鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

網傳小華買車圖。（取材自股城網）

河南 省鄭州 市一名18歲的高中畢業生小華，為買一輛心儀的摩托車，背著父母把爺爺過戶給他的100多萬（人民幣，下同）房產，以大約市價半價的52萬賣給房仲小伍（化名），後又被小伍轉賣給了小洋（化名），令廣大網友傻眼。小華的母親得知房子被賣，懷疑對方設局，將小伍和小洋告上法庭，法官認為房仲誘導賣屋，裁定房屋買賣撤銷。

綜合媒體報導，小華偷偷將爺爺過戶給他的房子賣掉後，被母親發現，質疑是房仲設局，多次找房仲協商都破局，於是將房仲和房子買家都告上法院。小華還宣稱自己只是用房子抵押借款買車、不是買賣房屋，但被法官發現根本說謊，從小華與房仲的對話紀錄來看，小華確實就是要賣掉房子。

法院對雙方進行了調查和詢問，從表面上來看，他們之間的房屋買賣合同，是完全民事行為能力人簽訂的，內容也屬於正常的民事交易，但是從深層次來考慮雙方是不對等的地位，小華是一個普通的高中生，社會經驗非常有限，他對房屋的價值，以及房屋買賣的程序和風險缺乏基本的認識和判斷能力，完全聽從了小伍的安排。

而小伍是一個有經驗的二手房仲，他明知小華是一個未成熟的高中生，卻利用小華對房價 的無知，誘導其以低於市場價一半的價格將房子賣給他，並且在短時間內轉手賺取差價。法院認為，這場交易顯失公平，經過審理，法院撤銷了雙方的房屋買賣合同。