搶鋰礦 四川探礦權競拍飆1771倍、破10億元

10.1億、升值1771倍！又一座「天價鋰礦」誕生。圖為示意圖。(取材自界面新聞/視覺中國圖)

中國再度上演瘋搶鋰礦大戰，四川一處鋰礦的探礦權9日展開競拍，起價57萬元人民幣(約7.8萬美元)。歷經3天報價3412次後，11日結束，最高報價飆破10億元，升值達1771倍，由四川一家國資公司競得。

由於新能源汽車、儲能設備爆發成長，鋰礦已躍為全球戰略資源，遭到多方瘋搶。

澎湃新聞報導，四川省金川縣李家溝北鋰礦探礦權的競拍9日展開，起始價為57萬元，其後遭到瘋搶，報價多達3412次。11日結束，最高報價達10億1017萬元，升值破10億元，升值率達到1771.23倍。

四川省公共資源交易平台公告顯示，競得者1628號為四川能投資 本控股有限責任公司（簡稱川能資本）。

公開資料顯示，川能資本是四川省國資委同意設立、省工商局特許批准的國有獨資投資平台，是四川省能源投資集團的全資子公司。

與李家溝北鋰礦同日展開競拍的四川省瑪律康市加達鋰礦探礦權，迄今仍在激烈進行中。該礦起始價為319萬元，但最高出價已經超過30億元，升值率逾940倍。

據報導，參與爭奪這兩座鋰礦的中國上市企業，除了全球動力電池龍頭寧德時代，還有天齊鋰業、紫金礦業、雅化集團、川能動力、盛新鋰能、天華新能等多家巨頭。

因為競拍價格飆得太高，報導引述知情人士稱，寧德時代無意將兩座鋰礦都收入囊中。