水災慘 河北29死16失聯 直接經濟損失958億

河北淶水山區受災學校開展災後恢復工作，老師11日在清理教室內淤泥。(新華社)

中國華北地區日前遭受特大暴雨 及洪水 災害，河北省政府11日召開防汛救災暨災後重建新聞發布會通報災情。截至8月10日，河北省因災死亡29人，16人失聯。初步統計，河北全省有388萬多人受災，災區交通、電力、通信、水利等基礎設施受損嚴重，直接經濟損失高達人民幣958億元（約132.3億美元），當局計畫用兩年時間完成重建。

綜合央視新聞報導，河北省防汛救災暨災後重建記者會11日召開，通報7月底以來全省有388.86萬人受災。通報指出，此次洪澇災害共波及河北110個縣、市、區。農作物受災面積近32萬公頃，其中絕收13萬公頃，倒塌房屋4萬間，嚴重損壞房屋15萬間，受損中小學校、幼兒園1150所，受損醫療機構1800家，災區交通、電力、通訊、水利等基礎設施受損嚴重，目前整體受災情況仍在統計核實中。副省長張成中和與會人員起立，代表黨政向因公殉職人員和遇難者默哀。

水退後的河北省邢台市臨城縣趙莊鄉梁家莊村，河道上全是大小石頭。（中新社）

此次特大暴雨，河北全省降雨量折合水量約275億立方公尺，多地降雨量均超過歷史紀錄，本輪降雨的最大點發生在邢台市臨城縣梁家莊村，累計降雨量達1008毫米。