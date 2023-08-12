水災慘 河北29死16失聯 直接經濟損失958億
中國華北地區日前遭受特大暴雨及洪水災害，河北省政府11日召開防汛救災暨災後重建新聞發布會通報災情。截至8月10日，河北省因災死亡29人，16人失聯。初步統計，河北全省有388萬多人受災，災區交通、電力、通信、水利等基礎設施受損嚴重，直接經濟損失高達人民幣958億元（約132.3億美元），當局計畫用兩年時間完成重建。
綜合央視新聞報導，河北省防汛救災暨災後重建記者會11日召開，通報7月底以來全省有388.86萬人受災。通報指出，此次洪澇災害共波及河北110個縣、市、區。農作物受災面積近32萬公頃，其中絕收13萬公頃，倒塌房屋4萬間，嚴重損壞房屋15萬間，受損中小學校、幼兒園1150所，受損醫療機構1800家，災區交通、電力、通訊、水利等基礎設施受損嚴重，目前整體受災情況仍在統計核實中。副省長張成中和與會人員起立，代表黨政向因公殉職人員和遇難者默哀。
此次特大暴雨，河北全省降雨量折合水量約275億立方公尺，多地降雨量均超過歷史紀錄，本輪降雨的最大點發生在邢台市臨城縣梁家莊村，累計降雨量達1008毫米。
據報導，當局承諾，災後重建將作為河北省的重點工作，目前正在抓緊研究制定政策，計畫用兩年時間完成災後重建。今年9月1日前，保證受災學生按時開學；入冬前，確保受災群眾能夠回家或搬入新居過冬。到2024年汛期前，全面完成水毀防洪工程重建工作；2025年汛期前，完成各項重建任務。
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