中官媒籲商銀 調降房貸利率 「用短期痛苦換長遠有利」

中國官方接連提出多項提振房市措施救經濟，其中包含指導商業銀行調降存量個人住房貸款 （指銀行已經發放的房貸）利率 ，以舒緩提前還貸潮。不過，距離人民銀行7月中宣布的政策至今，各家銀行皆尚未推出具體措施，官媒經濟日報11日發表評論文章，呼籲商業銀行要有所作為，「用短期痛苦換長遠有利」。

由於下調利率會損及銀行利潤 ，加上利率調整涉及合約變動，這涉及銀行的經營自主權，官方金融管理部門再有措施也僅能「支持和鼓勵」。有分析據此認為，銀行下調房貸利率的積極性、力度可能較小。

文章指出，上述觀點只看到了短期與表象。從長遠看，下調房貸利率有助於增強銀行的客戶黏性、穩定存量客戶。從底層邏輯看，商業銀行即便不下調房貸利率，借款人也早已通過提前還款等方式降低了銀行的利息收入。由此可見，下調房貸利率不只是監管引導，更多的是市場驅動。

不過，文章也認為，無論是直接降、間接降，調整的過程都需要時間。一方面受制於監管規則，何時降、降多少都需要經過審慎、合規的測算，不是「說降就降」那麼簡單。

另一方面，存量房貸的規模大，各地的執行情況也不盡相同，銀行要充分考慮區域差異、統籌規畫，較難一蹴而就，「這種看似緩慢的操作反而是穩健的操作」。