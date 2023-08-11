北大博生正經美聲唱很吵神曲「恐龍抗狼」 暴紅

上上用美聲演唱《恐龍抗狼》。（取材自紫牛新聞）

近日「恐龍 抗狼」神曲暴紅，在二次創作版本中，一本正經搞笑翻唱的「男高音版」異軍突起，視頻播放量高達1.6億。創作者上上（網名）是北大在讀博士，他藉由改編「神曲」把「正經」的東西用「不正經」的方式演繹出來，還組成「正經樂隊」，藉此推廣美聲，在古典和流行之間搭起橋樑。未來，他還想開一場自己的演唱會。

來源：YouTube

紫牛新聞報導，「我沒K，布魯biu布魯biu，恐龍抗狼抗狼抗，恐龍抗狼抗狼抗……。」「恐龍抗狼」這首無厘頭的歌最初源於博主「雲南權妹」的短視頻，據說「恐龍抗狼」是雲南當地方言「轟隆哐啷」的諧音，意思就是「很吵」。

無意中聽到這首歌的上上一下子有了創意，穿著禮服拿交響樂 團當背景，高亢的美聲出神入化地演繹這首「恐龍抗狼」歌。

跟普通版本的區別是美聲版的「恐龍抗狼」少不了華麗麗的炫技，上上說，在「布魯biu」這裡，自己加入義大利 語、西班牙語等語言中特有的彈舌音，「我猜效果不錯，但沒想到會被這麼多人聽到。」

用美聲唱「神曲」，30歲的上上是認真的。上上畢業於北京大學中文系，目前在北大讀博士，雖然不是音樂院校畢業，但上上的爺爺是晉劇演員，他從小學習過鋼琴、口琴、二胡，初中畢業後開始學習美聲。高中時擔任清華附中音樂劇社的社長，自己導演並出演「鐘樓怪人」、「歌舞青春」。

上上從學生時代開始錄視頻、演音樂劇、出專輯，他演唱的「青春大概」成了北大的畢業歌，也獲得央視「渴望現場」節目總冠軍。早在2012年，一首翻唱的「洋蔥」，就在網絡獲得超過一億的播放量，讓上上初次感受到被大家關注的滋味。 從那時開始，上上就開啟了一條不尋常的音樂道路。

「正經樂隊」的四位成員，左二為北大博士生上上。（取材自紫牛新聞）

七年本碩時光，他隨著北大合唱團一同成長，2018年，他和一起朋友成立樂隊：吳臨風是前北大交響樂團團長、大提琴老師；呂宸是前北大青年攝影學會會長、鼓玩社社長，還當過北大老師；六舅是國家院團中的專業樂手、樂器全能；這群「別人家的孩子」，選擇做名為「正經」的樂隊。

上上作為「正經樂隊」主唱，和夥伴們一起用美聲唱法搭配大提琴等樂器，改編大家耳熟能詳的歌曲。 「正經樂隊」致力於把不同風格的音樂作品用古典音樂的方式演繹。

對於「神曲」的傳播到底能給美聲帶來什麼，上上說：「代表不了任何事情，我只能說，大家看過視頻之後會在評論區裡哈哈哈，然後@好友一起哈哈哈，這個確實給他們帶來了快樂。

做美聲推廣，是他的初衷。 「我希望通過「不正經」的視頻做一些嘗試，讓更多的人能接觸到一些美聲。」上上說。「我還有一個夢想，就是開自己的作品音樂會。」