「報到」變「報道」 廣州一大學錄取通知寫錯字惹議

有網友在社交平台曬出廣州中醫藥大學錄取通知書照片稱，錄取通知書上出現錯別字，把「報到」錯寫成了「報道」。（取材自中國青年報）

有網友在社交平台曬出廣州中醫藥大學錄取通知書照片，指知書上把「報到」寫成「報道」。校方解釋，「這是因為相關工作人員的失誤」，「正在弄新的通知書，這兩天把新的錄取通知書寄出去，裡面還會有一張致歉通知。以前的保留著，開學報到時回收」。

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中國青年報報導，大學錄取通知書是大學的正式錄取憑證，是一份珍貴的「人生邀約」。它不僅具有錄取和開學的信息告知功能，還具有厚重的儀式感。

網友曬出的錄取通知書上寫著，「恭喜你被錄取到我校學習」，「請憑本通知於2023年9月2日到廣州中醫藥大學大學城校區報道」。

學術殿堂的大學，竟在如此意義重大的文書上出錯，多家媒體對此發表評論。

中國科學報指出，「一張錄取通知書上僅有短短百十餘字，學校如果能夠認真校對幾次，做到不出錯並不難，難的是真正把學生的事當事，把學生作為大學的『根本』」。

新京報表示，「相關學校應從正視這一份出錯的錄取通知書開始，以更細緻的管理、更嚴謹的作風，與學生作良性互動，盡力修復這一份糟糕的見面禮帶來的遺憾」。

大象新聞評論，「如果學校真能從此次事件中吸取教訓，改變作風，奮起直追，又何愁令名不彰？從錯誤中成長，錯誤才有意義」。

無獨有偶，巢湖學院同樣就新生錄取通知書出現錯別字一事發布致歉聲明。