海底撈太卷了 居然在青島夜市擺攤賣「這個」

工作人員正幫客人涮火鍋。（取材自九派新聞）

山東青島多位網友發文稱，發現海底撈在夜市擺攤賣火鍋。只見一夜市攤位上懸掛「海底撈火鍋」招牌，兩位工作人員正幫客人涮火鍋，不少顧客排隊用餐。海底撈客服人員回應稱，海底撈火鍋攤確實屬於他們門店，這是結合當地顧客消費喜好的個性化創新試點，全國已有多家。網友直呼「海底撈也太卷了吧，直接卷到了夜市」、「小吃攤和火鍋店都沉默了」。

綜合媒體報導，視頻顯示，攤位上設有兩個四宮格的方形火鍋，還有炸油條的設備，有多名工作人員準備美食，消費者則坐在攤位前等待。價格牌顯示，小油條8元（人民幣，下同）8根、冒血旺9.9元一份、冒腦花每個18元、現炸酥肉每份16元。

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相關人士表示，海底撈在夜市擺攤一事屬實，這是門店結合當地顧客的消費喜好進行的個性化創新試點，為遊夜市、逛市集的市民提供一個休閒美食打卡的嘗新體驗。海底撈將持續關注顧客反饋，不斷優化體驗。

除了山東，上海與山西等地也發現海底撈攤位。上海攤位選擇在南京東路的夜市，主要以賣串串為主；山西某地的海底撈則選擇在戶外擺宵夜車的形式，周圍還擺了很多露營桌椅，有大排檔的感覺。

據了解，2023年上半年，中國消費復甦顯著，出遊聚會社交需求逐步放大，海底撈門店客流提昇明顯。