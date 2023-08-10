我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專詐留學生 紐約再現網路合租騙局…亞裔生損失1800元

遭華裔狼醫性侵「失去知覺 痛苦醒來」 她再也不想就醫

海底撈太卷了 居然在青島夜市擺攤賣「這個」

中國新聞組／北京10日電
工作人員正幫客人涮火鍋。（取材自九派新聞）
工作人員正幫客人涮火鍋。（取材自九派新聞）

山東青島多位網友發文稱，發現海底撈在夜市擺攤賣火鍋。只見一夜市攤位上懸掛「海底撈火鍋」招牌，兩位工作人員正幫客人涮火鍋，不少顧客排隊用餐。海底撈客服人員回應稱，海底撈火鍋攤確實屬於他們門店，這是結合當地顧客消費喜好的個性化創新試點，全國已有多家。網友直呼「海底撈也太卷了吧，直接卷到了夜市」、「小吃攤和火鍋店都沉默了」。

綜合媒體報導，視頻顯示，攤位上設有兩個四宮格的方形火鍋，還有炸油條的設備，有多名工作人員準備美食，消費者則坐在攤位前等待。價格牌顯示，小油條8元（人民幣，下同）8根、冒血旺9.9元一份、冒腦花每個18元、現炸酥肉每份16元。

來源：YouTube

相關人士表示，海底撈在夜市擺攤一事屬實，這是門店結合當地顧客的消費喜好進行的個性化創新試點，為遊夜市、逛市集的市民提供一個休閒美食打卡的嘗新體驗。海底撈將持續關注顧客反饋，不斷優化體驗。

除了山東，上海與山西等地也發現海底撈攤位。上海攤位選擇在南京東路的夜市，主要以賣串串為主；山西某地的海底撈則選擇在戶外擺宵夜車的形式，周圍還擺了很多露營桌椅，有大排檔的感覺。

據了解，2023年上半年，中國消費復甦顯著，出遊聚會社交需求逐步放大，海底撈門店客流提昇明顯。

今年上半年，海底撈營收預估不少於188億元，較上年同期增幅超過23.7%；淨利潤預計不低於22億元，相較去年同比增長近30倍。對於利潤增加，海底撈歸因於翻台率提升，內部管理及營運改善，餐廳經營效率提升。

海底撈在夜市擺攤賣火鍋，兩位工作人員正幫客人涮火鍋。（取材自九派新聞）
海底撈在夜市擺攤賣火鍋，兩位工作人員正幫客人涮火鍋。（取材自九派新聞）
海底撈在夜市擺攤賣火鍋，不少顧客排隊用餐。（取材自九派新聞）
海底撈在夜市擺攤賣火鍋，不少顧客排隊用餐。（取材自九派新聞）

利潤

上一則

領英退出成絕響 西方網路平台離開中國一次看懂

下一則

2大帶4老2小遊青海冷湖 迷路困荒漠 網：集體送死

延伸閱讀

樓藍在上海（二三）

樓藍在上海（二三）
蔣萬安將親赴上海雙城論壇 綠議員：別被中國摸頭

蔣萬安將親赴上海雙城論壇 綠議員：別被中國摸頭
台北上海「雙城論壇」29日上海登場 蔣萬安將親自出席

台北上海「雙城論壇」29日上海登場 蔣萬安將親自出席
山東深夜5.5級地震 全省有感、逾百房屋倒塌

山東深夜5.5級地震 全省有感、逾百房屋倒塌

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）

港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國

2023-08-03 02:15

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品
3生肖未來三個月財運旺 屬羊橫財輕鬆賺、這生肖留意職場心機

3生肖未來三個月財運旺 屬羊橫財輕鬆賺、這生肖留意職場心機
女星嫁香港娛樂大亨長子 至今還在用iPhone 8

女星嫁香港娛樂大亨長子 至今還在用iPhone 8