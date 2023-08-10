北上廣深不再吃香？大學畢業生返鄉工作漸增

廣西高校畢業生「招聘夜市」活動近日在南寧市舉辦。(中新社)

一項調查顯示，中國近年來返鄉就業 的大學畢業生比率呈上升趨勢，從2018年的43%上升到2022年的47%，顯示返鄉就業逐漸成為大學畢業生就業新選擇，相對不再那麼嚮往「北上廣深」等一線城市。

但若以大學畢業生家鄉所在地觀察，則有較大差距。以2022年畢業生為例，家鄉在中國東部地區的返鄉就業比率達59%；在西部地區者則降為44%；在東北地區者返鄉就業比率最低，只有24%。

中新社報導，中國教研機構「麥可思研究院」日前發布調查報告，以2018年至2022年畢業的這5屆大學畢業生作為調查，界定標準為畢業半年後是否返鄉就業，得出上述結果。

根據報告，若以性別分析，2022年中國大學畢業生中，女生返鄉就業的比率達52%，男生只有40%。報告認為，這可能與女性更偏向「追求安全穩定」的心理有關。

若以就業單位種類分析，報告顯示，2022年中國大學畢業生返鄉就業者中，在政府機構、科研機構或事業單位工作的比率為25%，高出全國均值3個百分點；在國企工作的比率為24%，高出全國均值2個百分點；在民企工作的為47%，低於全國均值4個百分點。

這一結果顯示，大學畢業生返鄉就業者在家鄉「端鐵飯碗」的比率更高。

若以收入分析，報告指出，2022年畢業生返鄉就業者平均月薪為人民幣5525元，低於全國均值的5990元；工作專業與在校所學相關度為70%，也低於全國均值4個百分點。然而，這些返鄉就業者的就業滿意度仍有78%，高於全國均值的77%。