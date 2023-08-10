北京33死、20萬屋塌、129萬人受災 災後重建要三年

北京郊區門頭溝區河流氾濫，洪水過後，一棟商業辦公樓附近留下了洪水殘骸。 （美聯社)

北京 上月底出現特大雨災，官方9日通報，此次水災造成北京全市33人死亡、18人失蹤，多達20萬間房屋倒塌或嚴重損，當局公布「一年基本恢復，三年全面提升」的重建規劃。而另一颱風「卡努」轉向朝向東北而來，10日起吉林、黑龍江等地部分地區將有大暴雨 。

新華社報導，北京常務副市長夏林茂指出，截至8月8日24時，北京市因災死亡33人，主要由洪水 沖淹、沖塌房屋等原因造成；因搶險救援犧牲5人。還有18人失蹤，包括1名搶險救援人員。

此次洪澇災害共造成近129萬人受災，房屋倒塌5.9萬間，嚴重損壞房屋14.7萬間，農作物受災面積22.5萬畝，經濟損失仍在統計中。

夏林茂指出，北京市遭遇了歷史罕見特大暴雨，降雨量破歷史極值，昌平區王家園水庫降雨達到745毫米，是北京地區有儀器測量記錄140年以來的最大降雨量。

夏林茂說，災後重建主要圍繞「一年基本恢復，三年全面提升」，「一年基本恢復」即計畫經過一年時間，基本修復影響防洪的水毁水利設施，完成損毁房屋修繕和農村居民自住房原址重建。「三年全面提升」預計用三年左右時間，全面完成災後恢復重建工作，災區防災減災能力顯著提升。

中新網報導，為了降低災區飲水、食品安全和環境污染威脅，確保「大災之後無大疫」，北京啟動「愛國衛生運動」、在全市啟動社區清淤、除四害等專項行動。

北京市豐台區小清河橋局部坍塌，橋面上的5輛車墜河，民眾發現當局基於維穩壓一切的考量，下令封板阻隔不給人看橋塌車落水。（圖：取材自X平台）

另據中央社報導，在北京準備災後重建之際，豐台區卻傳出小清河橋局部坍塌後，被當地以封板阻隔不給人看的消息。網友譏諷，此舉猶如「皇帝的新衣」。

上傳至社交平台X的畫面顯示，戴黃色工程帽穿橘色工作服的工人正敲敲打打，在小清河橋對面的另一座橋上架設藍色封板。民眾指出，小清河橋局部坍塌造成5輛車墜河，但在擋板擋上後，從這座橋就看不到小清河橋的斷橋。