青年高失業率難解 大學校長告誡：找工作別挑三揀四

中國青年失業率頻創新高，圖為寧夏銀川8月5日為今年大學應屆畢業生舉行的大型招聘會。(新華社)

中國城鎮16至24歲人口的失業率在6月份已升到21.3%，青年就業 成社會隱憂。重慶城市科技學院6月畢業典禮上，校長黃宗明對著9000多名學生說，「對工作不能好高騖遠、挑三揀四」、「機會轉瞬即逝」。各地政府甚至鼓勵校方走訪企業，為學生尋找就業機會。

紐約時報 報導，16至24歲人口6月失業率21.3%創歷史新高，今年應屆畢業生人數預計將達到史無前例的1160萬，預計7月的失業率數字會更高。

報導指出，重慶城市科技學院今年畢業典禮上，校長黃宗明對900多名畢業生的期許，不是什麼崇高的追求夢想，而是要他們「在工作上不能好高騖遠或者挑三揀四」，「機會稍縱即逝」。

官方在解決就業問題上困難重重，現已更依靠大學為畢業生找工作。大學管理者的工作表現與找到工作的學生百分比掛鈎，還出現有些學生在校方高壓下，用假的工作機會來安撫學校領導的情況。

浙江一所大學的就業輔導員朱女士說，「上級向學校施壓，學校只能向員工施壓」。湖北一所大學的就業輔導員徐女士則說，領導用他們輔導過的學生就業率給輔導員排名，並且要求他們在每月的會上更新學生的就業訊息。

眼下中國向年輕人傳遞更多的訊息是，在選擇工作時不要過於挑剔，要在艱苦的環境中鍛鍊毅力。中共總書記習近平就表示，年輕人應主動到邊遠地區從事艱苦工作，要「自找苦吃」。

不過，報導指出，隨著接受高等教育 的年輕人越來越多，他們的期望與現有崗位不匹配，因為中國經濟還沒有創造出足夠多的高薪白領工作。