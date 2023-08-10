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浙江女牽導盲犬搭地鐵 暖心警「默默尾隨」守護逾400天

上海新聞組／北京10日電
寧波1名失明女生每日也會帶同導盲犬行經地鐵站，站內值班警員決定於早晚繁忙時段默默尾隨守護他們，至今更已持續400多天。（微博影片截圖）
寧波1名失明女生每日也會帶同導盲犬行經地鐵站，站內值班警員決定於早晚繁忙時段默默尾隨守護他們，至今更已持續400多天。（微博影片截圖）

浙江省寧波市鼓樓地鐵站，有位失明女子每天都在導盲犬的陪同下搭乘地鐵，站內的警察們默默地守護著這對特殊的搭檔，以確保他們的安全，至今已經持續了400多天，引起網友熱議。

綜合媒體報導，此事件始於去年3月，當時失明女子在親友的陪同下，牽著導盲犬經過地鐵站，寧波市公安局軌道交通治安分局鼓樓站派出所輔警莫斐是第一個發現的。莫斐稱，以為女子只是帶狗狗散步，準備上前勸導。他看到狗狗身上的「導盲犬」背心後，立刻意識到女子的特殊身分，於是停了下來，生怕打擾到她們。

一個多月後，女子與導盲犬已經熟悉地鐵站的路線，親友們漸漸不再陪同她來到地鐵站。莫斐和其他警察擔心她在雨天時路面濕滑，他們決定在每天的早晚高峰時段，默默地跟隨並守護這對搭檔，不打擾也不干涉。

據報導，莫斐表示，女子每天行經地鐵站的時間相對固定，只要時間到了，同事也會尋找女子和導盲犬身影，默默地跟在後面守護，直至他們離開車站。他們通常保持5到10米的距離，「至少有兩、三名警力默默跟隨」。 一年多來，莫斐和同事們從未讓任何圍觀或拍照的行為驚擾到導盲犬。至於女子的背景信息，他們並不刻意打聽。

另外，莫斐稱讚，女子的導盲犬非常可靠，「那隻金毛導盲犬特別乖，一上電梯就趴著」。

報導指出，新聞一出就有人認出導盲犬名叫「多寶」，是隻6歲的金毛尋回犬，抖音設有帳戶。這名盲人女子則是「多寶」的主人，她對於警員暖舉深受感動，她說，曾經幾次感覺到有人跟著她，但以為只是路人，「直到幾天前看到新聞，才知道警察跟了我那麼久」。

報導指出，有關警員則謙虛形容事件，「只是工作中的一件小事」。

地鐵站 抖音

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