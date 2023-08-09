我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光

拜登投資禁令 短期衝擊中國 長期恐有這現象

出動5000人滅火 內蒙古大興安嶺「多點爆發」森林火災

記者謝守真／即時報導
圖為內蒙古呼倫貝爾市森林消防支隊官兵在內蒙古大興安嶺林區內滅火。（取自新華社）
圖為內蒙古呼倫貝爾市森林消防支隊官兵在內蒙古大興安嶺林區內滅火。（取自新華社）

中國近期天災不斷，內蒙古自治區森林草原防滅火指揮部辦公室9日指出，阿龍山、滿歸、根河、北部原始林區等地連日相繼發生多起雷電森林火災，呈「多點集中」爆發態勢。

綜合中國媒體報導，由於近期內蒙古大興安嶺林區連續出現超過35度高溫，以及持續乾旱少雨，「乾雷暴」活動異常頻繁。當局表示，截至目前為止已發生15起火災。報導稱，當局投入個火場總救援人力約5000人，其中，內蒙古森林消防救援隊伍共1020人。

內蒙古自治區森林草原防滅火指揮部辦公室提到，此次著火現場地形較為複雜，山高坡陡，且偃松遍布，加上地下腐殖層厚，易形成地下火，撲救條件極為艱苦。因此，當局森林消防部門決定採取預設阻隔封控、大型機械開設隔離帶和以水滅火相結合的方式，在鞏固東線、南線撲救戰果的基礎上，重點對火場北線、西線實現合圍封控態勢。

據悉，目前，呼倫貝爾和內蒙古大興安嶺地區逾2000名森林消防官兵已進入「一級戰備狀態」。而這場大火的起火原因、起火面積仍在調查當中。

此前，根據衛星遙感8日監測顯示，內蒙古根河市的林場有多處異常高溫點。於9日7時，根河市阿北二岔處高溫區進一步向四周發展。

消息傳出後，有當地消防人員家屬指出，「我家那位已經三天沒有聯繫了，消防真的太難了」。還有人留言，「消防官兵辛苦了」，期盼「大火能儘早撲滅」。

大陸近期天災不斷，內蒙古大興安嶺森林發生多宗火災，動員5000人滅火。（取自中新...
大陸近期天災不斷，內蒙古大興安嶺森林發生多宗火災，動員5000人滅火。（取自中新網）

高溫

上一則

雨到底還要下多久？ 答案讓中國東北人很崩潰

延伸閱讀

花蓮特搜小隊長甫獲消防楷模獎 在瑞士猝死

花蓮特搜小隊長甫獲消防楷模獎 在瑞士猝死
南加2消防直升機滅火時相撞3殉職 再引發1.6公頃面積火災

南加2消防直升機滅火時相撞3殉職 再引發1.6公頃面積火災
消防員闢隔離帶 內陸邦尼山火受控制達20%

消防員闢隔離帶 內陸邦尼山火受控制達20%
巴沙迪那公寓火災 波及數十個單位

巴沙迪那公寓火災 波及數十個單位

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）

港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國

2023-08-03 02:15

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品