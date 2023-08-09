出動5000人滅火 內蒙古大興安嶺「多點爆發」森林火災

圖為內蒙古呼倫貝爾市森林消防支隊官兵在內蒙古大興安嶺林區內滅火。（取自新華社）

中國近期天災不斷，內蒙古自治區森林草原防滅火指揮部辦公室9日指出，阿龍山、滿歸、根河、北部原始林區等地連日相繼發生多起雷電森林火災，呈「多點集中」爆發態勢。

綜合中國媒體報導，由於近期內蒙古大興安嶺林區連續出現超過35度高溫 ，以及持續乾旱少雨，「乾雷暴」活動異常頻繁。當局表示，截至目前為止已發生15起火災。報導稱，當局投入個火場總救援人力約5000人，其中，內蒙古森林消防救援隊伍共1020人。

內蒙古自治區森林草原防滅火指揮部辦公室提到，此次著火現場地形較為複雜，山高坡陡，且偃松遍布，加上地下腐殖層厚，易形成地下火，撲救條件極為艱苦。因此，當局森林消防部門決定採取預設阻隔封控、大型機械開設隔離帶和以水滅火相結合的方式，在鞏固東線、南線撲救戰果的基礎上，重點對火場北線、西線實現合圍封控態勢。

據悉，目前，呼倫貝爾和內蒙古大興安嶺地區逾2000名森林消防官兵已進入「一級戰備狀態」。而這場大火的起火原因、起火面積仍在調查當中。

此前，根據衛星遙感8日監測顯示，內蒙古根河市的林場有多處異常高溫點。於9日7時，根河市阿北二岔處高溫區進一步向四周發展。