出動5000人滅火 內蒙古大興安嶺「多點爆發」森林火災
中國近期天災不斷，內蒙古自治區森林草原防滅火指揮部辦公室9日指出，阿龍山、滿歸、根河、北部原始林區等地連日相繼發生多起雷電森林火災，呈「多點集中」爆發態勢。
綜合中國媒體報導，由於近期內蒙古大興安嶺林區連續出現超過35度高溫，以及持續乾旱少雨，「乾雷暴」活動異常頻繁。當局表示，截至目前為止已發生15起火災。報導稱，當局投入個火場總救援人力約5000人，其中，內蒙古森林消防救援隊伍共1020人。
內蒙古自治區森林草原防滅火指揮部辦公室提到，此次著火現場地形較為複雜，山高坡陡，且偃松遍布，加上地下腐殖層厚，易形成地下火，撲救條件極為艱苦。因此，當局森林消防部門決定採取預設阻隔封控、大型機械開設隔離帶和以水滅火相結合的方式，在鞏固東線、南線撲救戰果的基礎上，重點對火場北線、西線實現合圍封控態勢。
據悉，目前，呼倫貝爾和內蒙古大興安嶺地區逾2000名森林消防官兵已進入「一級戰備狀態」。而這場大火的起火原因、起火面積仍在調查當中。
此前，根據衛星遙感8日監測顯示，內蒙古根河市的林場有多處異常高溫點。於9日7時，根河市阿北二岔處高溫區進一步向四周發展。
消息傳出後，有當地消防人員家屬指出，「我家那位已經三天沒有聯繫了，消防真的太難了」。還有人留言，「消防官兵辛苦了」，期盼「大火能儘早撲滅」。
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