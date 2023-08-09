田裡歸來 雲南「挖薑男孩」淚收「大連理工」錄取通知書

通知書送到時，姚勝旺剛從地裡挖薑回來。（取材自人民日報）

雲南一名「挖薑男孩」因為沒見過大海，報了大連理工大學。日前他收到大學錄取通知書的影片，感動無數網友，登上熱搜。影片中，郵遞員送來錄取通知書時，姚勝旺剛從田裡挖薑回來，只見他用一雙沾滿泥巴的手，簽收985高校錄取通知書，收下錄取通知的他喜極而泣。

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人民日報報導，姚勝旺出生於德宏的一個小山村，爺爺和父親有肢體殘疾，一家六口生活並不寬裕，但他的父母從沒懈怠過孩子的學習。因為沒見過大海，所以姚勝旺填報了大連理工。大連理工大學對此回應稱，「願你跨越山海，不負少年之志，我們在大連與你相約一起看海。」

網傳影片中，郵遞員送上錄取通知書時，姚勝旺剛從田裡挖薑回來，他脫下滿是泥土的衣服，換洗乾淨後才拆開通知書，一字一句念出「姚勝旺同學，你已被大連理工大學錄取……」，在鏡頭前泣不成聲。據報導，姚勝旺今年以621分的成績錄取大連理工大學軟件工程專業。

雲南少年姚勝旺，錄取大連理工大學。（取材自微博）

中國郵政 將影片分享到網路上後，感動許多網友，觀察者網報導，截至8月7日12時，抖音 視頻播放量已達673萬，點讚近20萬，大家被小姚的自立自強精神所打動，很多人都希望能幫助小姚。

大連理工大學校方也第一時間主動聯繫姚勝旺，更承諾根據學校的獎助學金政策，將全程給予姚勝旺幫扶政策。

展望大學生活，姚勝旺希望努力學好專業知識，同時爭取一些獎助學金，為家裡減輕負擔。姚勝旺表示自己也看到了網上的視頻，對於網友想積極幫助他的熱心，他連聲說了幾個「特別感謝」，並謝絕捐款，但現階段還是想通過自己的努力和國家、學校的政策來供自己讀書。