院士：中國今年出生數 恐不到800萬…比抗戰時期還低

工程院士喬傑預測今年出生人口指數在7~8百萬之間，媒體指出這個數字低於8年抗戰期間的出生人口數據。（中新社）

第一財經報導，中國工程院院士、北京 大學醫學 部主任喬杰8日在「2023醫藥創新和科技前沿論壇」上表示，中國新生兒人口數量近5年內下滑約40%，「預計2023年出生人口數約為700萬到800多萬。」該數據等於回到8年抗日時期，而該數據由官方專家提出，意味中國少子化危機就在眼前。

香港 經濟日報報導，人口數700萬到800萬的數字上次出現的時刻在8年抗戰期間。而且8年抗戰期間，只有最艱苦的1939年不到800萬，其餘年分都在800萬至1000萬人之間。自中共建政以來，也基本上是常年保持在1000萬人以上的數字。

中國國家統計局今年1月曾公布，2022年中國人口總數出現了60多年來的首次萎縮。

喬杰表示，現階段育齡女性生育力堪憂，這包括：育齡女性數量的進一步減少、不孕不育率提升、不良妊娠高發等。

喬杰提及，提高育齡女性生育能力需要從醫學上找方法，可從三方面整體看待：一是在生育力形成上，需要在新基因和新轉錄本等基礎領域再做深入解析；二是在生育力維持上，需要針對卵成熟、胚胎著床障礙等疾病做進一步評估與干預；三是在生育力重塑上，要建立臨床體系。

喬杰還指出，中國針對婦女、兒童健康促進及疾病防治研究成果的產出不足；同時，相關進口醫療器械、耗材等的高昂費用和在臨床的高頻使用是導致該領域醫療費用居高不下的一大原因。

該專家言論引發網友熱議，認為生育力有更多的社會因素，比如有網友稱「生育意願更堪憂」、「不想生、生不起」、「食品安全、生育壓力也影響健康」、「工作壓力大絕對影響身體」等。