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熱到破紀錄 深圳等地出現「集中供冷」

記者黃雅慧／綜合報導
面對極端氣候日趨頻繁，部分地區開始探索實施「集中供冷」的可能性。（中新社）
面對極端氣候日趨頻繁，部分地區開始探索實施「集中供冷」的可能性。（中新社）

為了讓民眾度過北方酷寒，中國北部城市在寒冬有「集中供暖」，但今年天氣越來越熱，高溫日數創下了自1961年以來歷史同期最高紀錄，部分地區開始出現「集中供冷」。深圳、三亞、廣州與濟南等多個城市開始探索「區域集中供冷」方案。

中國新聞周刊報導，深圳、三亞和廣州等地開始試運行集中供冷系統，通過建立集中供冷站點和相應的配送管線，將供冷的冷水或冷風傳送到各個建築物，以降低室內溫度，提供舒適的室內環境。

湖南大學土木工程學院教授張泉說，集中式供冷系統可以充分利用峰谷電價，靈活協同運行主機與蓄冷裝置；同時，集中式高效冷卻設備的規模化工業生產以及智慧控制等技術能提升冷卻系統效能，並降低用戶投資和運行費用。他也認為隨著城市快速擴張，未來集中製冷需求會不斷增加。

不過，報導指出，集中供冷需要大規模的建設和投資，建設供冷站點和配送管線需要耗費大量的資金和人力資源。

事實上，廣州早在多年前就開始提供集中供冷服務，廣州大學城還是當時全球供冷量最大的區域供冷項目之一。該區採用 「冰蓄冷」技術，利用區域內各冷站在夜間用電低谷時段進行製冷，白天再融冰供冷，通過輸送管道將冷凍水輸送到各用戶終端，轉化為冷氣。相較於傳統供冷，集中供冷或更加環保。

重慶億眾數字能源科技有限公司總經理吳小龍指出，如今江淮流域（長江和淮河流域）的每個省市縣幾乎都在開展集中供冷項目。他們在湖北和江西的集中供冷項目已經在試運行，四川和安徽也即將開始。

而集中供冷要如何收費？廣安愛眾新能源公司董事長兼總經理周潤東說，目前集中供冷有兩種收費方式：一種是按照面積計費，另一種是按照實際使用的冷量收費。不同應用場景，收費不同，取決於使用比例。

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