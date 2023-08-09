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重慶寺廟被控供奉「日本邪神」廟方解釋：別人拿來的

記者陳政錄／即時報導
重慶一寺廟被民眾指控供奉日本「邪神」，揚言要告到官方部門。（取材自椒點視頻）
重慶一寺廟被民眾指控供奉日本「邪神」，揚言要告到官方部門。（取材自椒點視頻）

在中日關係持續複雜下，又有一挑動敏感神經的事件引起中國網輿論。據中國網傳訊息顯示，重慶一寺廟疑似供奉日本神像，被發現的網友痛批是「日本邪神」，要求廟方立即銷毀，拿去「燒掉」，否則向警方舉報，對此，該地民族宗教事務委員會9日回應稱，已經處理好了，但具體怎麼處理的不方便透露。

據影片內容顯示，有中國遊客在重慶旅遊時，發現一寺廟供奉的神像中，疑似有一尊著有日本武士裝束的混在其中，他當場怒斥廟方，「馬上我就去告你們，我跟民宗局告你們」，「拿去火燒了」，後畫面中一工作人員拿著「神像」向外走準備銷毀。

據悉，當時廟方工作人員解釋稱，是別人拿到廟裡的。湖北經視報導，重慶市民族宗教事務委員會9日對此事回應稱，上周六已經處理好了，涉事寺廟在豐都縣廟嘴，但具體怎麼處理的不方便透露。

事後，網友紛紛留言喊話，「嚴查這個廟」，強調「必須追查是誰放上去的」，留下「漢奸」等抨擊字眼。

公開資料顯示，重慶市豐都縣廟嘴，舊稱翠雲廊，位於豐都縣城長江南岸的豐都長江大橋北端約300公尺處，現存有一座比較古老的寺廟，建築規模較小。

由於中日關係持續複雜，去年南京玄奘寺曾被爆，供奉涉及南京大屠殺的4名日本戰犯牌位，引發社會公憤，除了住持火速遭撤換外，寺院也被封停止日常活動進行整頓。

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