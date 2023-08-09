河北涿州泡水家當堆積如山 居民哭訴：苦難才開始

部分地區近日遭受嚴重洪澇災害，水退去後，垃圾滿地。(視頻截圖)

中國京津冀近日強降水引發洪災，河北涿州災情慘重，災情高峰時全市超過六分之一居民撤離，許多人返家後房子與家具已損壞，居民哭訴「苦難才開始」；保定景象同樣令人怵目驚心，洪水 泡壞的家當在小區樓下堆積如山，網友驚訝稱，「我家要是成這樣，我都不一定有勇氣活下去，一輩子的家當啊」。

綜合媒體報導，涿州洪水逐漸消退，一切面目皆非，許多住家、商店、工廠都被洪水沖毀，只留下一片淤泥和廢墟一名女老闆流著淚絕望地說：「洪水奪走了我的一切。」對多數僥倖逃離洪水的涿州居民來說，挑戰才剛剛開始。

來源：YouTube

有視頻顯示，一名男子蹚水進入家中，院子裡全是淤泥，屋內淤泥也有半米高，牆壁上水痕顯示洪水水位最高時到他頭頂，他身高1.85米。他哀傷地說：「上周還在這裡吃飯、睡覺，看電視，這周全沒了。」

網上另流傳一個視頻，涿州一個家居商城民眾正在清理，女老闆流淚著說，「剛花2000萬元(人民幣，約278萬美元)翻新，門窗廠上千萬設備都被洪水損壞了」、「我的家當全在這裡，我是這個商場的頂梁柱，我倒下，他們更沒指望了」。

「我們的苦難現在才剛剛開始，」涿州王姓居民說，「接下來的事情將是最痛苦的。」

30歲的王丹經營服裝店，價值約10萬元的服裝浸泡損壞，她說：「三年的疫情再加上今年的洪水，我不知道還能不能堅持下去。」涿州一家包裝廠的老闆吳春雷估計至少損失1500萬元，「我不知道如何面對這件事。」

引發這場大洪水的颱風「杜蘇芮」影響未消，東北等地又將可能面臨颱風卡努影響；中國國務院 總理李強 8日主持召開國務院常務會議，會議指出，當前汛期仍未過去，後期還有颱風登陸、局部地區強降雨的可能，要求切實做好防汛抗洪和搶險救災工作，全力保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。